본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한금융, 3년간 45억 투입해 '국민 기본 먹거리 보장' 지원

김혜민기자

입력2025.11.20 16:49

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한금융그룹은 보건복지부 추진 사업인 '먹거리 기본보장 코너' 사업에 3년간 총 45억원을 지원한다고 20일 밝혔다.

신한금융그룹 본사 전경.

신한금융그룹 본사 전경.

AD
원본보기 아이콘

이와 관련해 서울 중구 사랑의열매 회관에서 복지부, 사회복지공동모금회, 한국사회복지협의회와 업무협약을 체결했다.


이 사업은 생계가 어려운 국민에게 기본 먹거리와 생필품을 제공하는 생활안정 지원 사업이다. 전국 푸드마켓과 푸드뱅크 인프라를 기반으로 운영되며 전국단위 거점 확대를 추진하고 있다.

신한금융의 지원금은 먹거리 및 생필품 구매와 이번 사업을 통해 발굴된 에너지 취약계층에게 맞춤형 생활키트를 제공하는 데 쓰인다. 아울러 에너지 취약계층의 냉난방기 교체 등 에너지 부담을 줄일 수 있는 지원까지 확대할 계획이다.


신한금융 관계자는 "기본 생계 지원은 취약계층의 삶의 질 향상은 물론 사회안전망과 직결되는 중요한 과제"라며 "앞으로도 신한금융은 공공 및 민간 협력을 강화하고, 복지 사각지대 해소를 위해 실질적인 지원이 이루어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '환호' 터진 계절간식 "한국 가서 꼭 먹을래" 난리였는데…수출 소식에 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

택시 모는 전 인기 아이돌…생활고에 "하루 목표 30만원"

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기