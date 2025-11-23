中 엄포에 고양이 이모지로 응수…관계 악화 속 시작된 SNS 중일대전 [日요일日문화]

中 외교부 SNS 통해 날 세우자

日 네티즌들 외교부 템플릿 변형해 맞대응

보수 언론 산케이 '웃음으로 승화' 평가했지만

정치 평론가들은 "경색 풀 사람 없다" 지적도

일본과 중국이 계속 대립각을 세우고 있습니다. 예전 우리나라를 향한 중국의 '한한령(限韓令)'에 이어 지금은 '한일령(限日令)'까지 등장했죠. 두 국가 정상 간의 싸움은 어느새 온라인 공간까지 침투한 모습입니다. 최근 일본에서 새로 시작된 것이 X(옛 트위터)에서 벌어지는 네티즌들의 온라인 대전인데요. 중국 정부 관계자들이 게시물을 올리면, 일본 네티즌들이 이 형식을 그대로 베껴 다른 방식으로 패러디해 응수하는 식입니다.

이번 주 산케이신문은 '중국의 전랑 외교를 일본 SNS 이용자들이 웃음으로 무력화하고 있다'는 제목의 보도를 내놨습니다. 일단 어디까지나 일본 언론의 입장이니 감안하고 볼 필요는 있습니다.

중국 외교부 대변인이나 관계자들은 일본을 향한 비판의 발언을 올릴 때 특유의 통일된 템플릿을 사용합니다. 빨강이나 검정 배경에 흰색 또는 주황색 글자로 메시지를 강조하는데요. 가령 외교부 메시지는 빨간색 배경에 외교부 공관 그림이 맨 위에 들어가고, 그 밑에 메시지가 나오는 식입니다. 일본 네티즌들이 이런 양식을 따라 해 내용만 바꿔 다시 올려 강경 발언에 응수하고 있는데요. 먼저 중국 외교부 X 계정에 올라온 이미지를 보시죠.

중국 외교부 공식 X 계정에서 올린 이미지. 일본에게 대만 문제로 불장난하지 말라고 경고하고 있다. 중국 외교부. 원본보기 아이콘

중국외교부보도관(대변인) 명의로 나온 것인데, "일본에 고한다. 대만 문제로 불장난하지 말라. 불장난한다면 반드시 화를 입을 것"이라고 썼습니다.

일본에는 이 양식을 따라서 내용만 바꿀 수 있는 사이트가 등장했습니다. 입력한 문장을 중국 외교부 풍으로 표현할 수 있다고 홍보하고 있는데요. 어떤 내용이 오가고 있는지 차별, 혐오 등 부적절한 표현은 최대한 정리하고, 몇 가지 내용을 소개합니다.

①내용 없이 고양이 등 동물 이모지 올리기

중국 외교부 입장을 패러디해 만든 이미지."거절합니다"라고 써놓았다. X. 원본보기 아이콘

중국 외교부 입장을 패러디해 만든 이미지. X. 원본보기 아이콘

②단어만 바꾼 대응

중국 외교부 대변인 X에는 '중국 인민을 도발하려 한다면 (일본인들은) 만리장성 앞에서 머리가 깨지고 피투성이가 될 것'이라는 내용의 게시글이 올라왔는데요. 일본 네티즌들이 이를 바꿔 '(중국인들은) 만리장성 앞에서 (일본인들의) 패러디로 조롱당하고 말 것'이라는 식으로 고치는 식입니다.

'펀쿨섹좌'로 유명한 고이즈미 신지로 방위상의 특이한 화법을 살려 자학개그로 맞서기도 하는데요. 가령 중국이 '일본이 선을 넘었다'라고 하는 말을 고이즈미 방위상의 화법으로 바꿔 "선을 넘는다는 것은 말 그대로 선을 넘는다는 뜻입니다."라고 써 올리는 것이죠.

③노래 가사 올리기

중국 측에서는 대변인 발언을 영문으로 번역한 버전도 이미지로 만들어 올리고 있습니다. 여기에 일본 네티즌들은 팝송 가사로 대응하고 있습니다. 그중에서도 퀸의 노래 가사를 쓴 경우가 많았습니다. 'We will rock you'나 'I was born to love you'의 가사를 복사 붙여넣기한 경우도 많았고요. 본인들 좋아하는 일본 노래 가사를 그냥 올리기도 했습니다.

마오닝 중국 외교부 대변인의 영문 이미지를 공유, 패러디한 이미지를 올린 일본 네티즌. X. 원본보기 아이콘

④아무 말이나 하는 메모장으로 쓰기

장보기 메모로 쓰는 네티즌도 있었는데요. 장보기 목록으로 뜬금없이 '파, 생강, 키친타월 살 것'을 써둔 사람이라던가 '아까 군만두 먹었는데 진짜 맛있었음' 등의 혼잣말을 올리는 타입입니다.

대만 언론도 이를 관심 있게 보는 모습입니다. 대만 자유시보는 16일 방송 뉴스에서 일본발 패러디를 거론하며 "네티즌들이 중국의 전랑 외교에 반격하는 게시물에 나서고 있다"고 전하기도 했습니다.

그러나 일본 내부에서는 지금의 상황을 우려하는 목소리도 나옵니다. 사실 소개한 이미지도 꽤 점잖은 버전만 고른 것이고, 증오와 혐오 표현을 담은 이미지도 많이 올라와 있는데요. 산케이 신문이 고른 기사 제목대로 웃음으로 넘기면 다행이지만 사실상 온·오프라인 할 것 없이 양국의 갈등이 극단으로 치닫는 셈이죠.

이는 이미 예견된 수순이라는 분석이 있습니다. 다카이치 사나에 일본 총리가 대중 강경노선을 택할 것이라는 분석은 총리 당선 전부터 있었죠. 보수 강경파의 노선을 택하고 있기 때문에, 보수 지지층 결속을 위해서라도 중국에 날을 세울 것이라는 예측이 정치 평론가들 사이에서 나왔습니다.

다만, 이 정도로 다카이치 총리가 날을 세울 것이라는 상상까지는 안 했던 것 같습니다. 초반에는 어쨌든 중국과 상호 호혜적 입장을 취했거든요. 경제 살리기를 더 앞세워 본인의 보수적인 색채를 가리고 실리를 따랐다는 분석이 나왔었습니다.

갈등이 첨예해지면서 중국이 경제보복을 고려하는 상황까지 오자 '이를 총리가 책임질 수 있느냐'라는 목소리가 고개를 들고 있습니다. 아사히신문은 여기에 현재 정부 인사 중에 중국과 외교를 풀만 한 '중국통'이 없어 관계를 풀어나가기 어렵다고도 지적했는데요. 일본은 계속해서 화해의 제스처를 취해보겠다는 입장입니다만, 양국 관계에 당분간 훈풍이 불기 힘든 것은 분명해 보입니다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



