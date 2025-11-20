K-컬처 시대… 부산 기장군, ‘대한민국 지방자치 혁신대상’ 문화혁신 부문 최우수상

‘안데르센마을＆동화마을’ 조성



지역 문화 발전·관광 혁신 선도

부산 기장군이 마침내 '지방자치 혁신의 아이콘'으로 떠올랐다.

기장군(군수 정종복)은 지역 문화 발전에 기여한 공로를 인정받아 '2025 대한민국 지방자치 혁신대상'에서 문화혁신 부문 최우수상을 받았다.

부산 기장군이 ‘대한민국 지방자치 혁신대상’ 문화혁신 부문 최우수상을 수상하고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이 시상식은 대한경제신문 주최, 국회 행정안전위원회와 대한민국 시장·군수·구청장협의회 후원으로 서울 논현동 건설회관에서 열렸다.

기장은 국내 유일의 동화 테마 복합문화공간인 '안데르센 마을＆동화마을' 조성을 통해 디지털, 자연, 영화가 결합한 지역 문화 혁신을 선도한 공로를 인정받아 최우수상을 받는 쾌거를 이뤘다.

'안데르센 마을＆동화마을'은 안데르센 동화를 콘셉트로 어린이와 부모가 함께 즐길 수 있는 공간으로, 올해 1월 개관했다. 이곳은 첨단 기술을 활용한 디지털 체험과 독서를 결합한 '안데르센 이야기관'과 자연 속 체험형 공간인 '동화마을'로 구성돼 있으며, 개관 이후 어린이와 가족 단위 방문객의 호응을 끌어왔다.

기장의 차별화된 문화 모델은 타 지자체와 기관의 벤치마킹 사례로 확산하고 있으며, 국립부산과학관, 대구시 서구, 부산시 남구 등에서도 견학이 이어지고 있다.

'안데르센 마을'은 2026년 9월 완공 예정인 '부산 기장촬영소'와 인근 '시네마 캠핑숲'과 연계해 영화, 관광, 휴양이 어우러진 문화관광 클러스터의 중심축으로 자리 잡을 전망이다.

기장군은 부산기장촬영소의 본격 운영에 맞춰 영화와 동화를 결합한 축제와 프로그램을 개발하고, 이를 통해 지역 경제 활성화와 도시 브랜드 가치 제고에도 박차를 가할 계획이다.

정종복 군수는 "이번 수상은 아이 키우기 좋은 도시 기장을 만들기 위해 군민과 공직자가 함께 노력한 결실"이라며 "안데르센 마을이 아이들에게 꿈과 상상력을, 어른들에게 동심과 힐링을 선물하는 대한민국 대표 문화관광지로 성장할 수 있도록 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>