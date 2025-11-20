여객선 무인도 돌진 3분간 인지 못 한 관제센터





김성윤 목포광역해상교통관제센터장 언론 브리핑서 밝혀



20일 전남 신안 해상에서 좌초된 여객선 퀸제누비아2호가 전남 목포시 산정동 삼학부두에 정박해 있다. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

260여명을 태운 대형 카페리 퀸제누비아2호가 무인도로 좌초되기까지 해상교통관제센터(VTS)가 항로 이탈 등 사고 위험성을 제때 파악하지 못한 것으로 드러났다.

김성윤 목포광역해상교통관제센터장은 20일 언론 브리핑에서 "VTS를 통해 여객선으로부터 신고를 접수한 뒤 좌초 사실을 인지했다"며 "관제 업무를 책임지는 입장으로써 안타깝게 생각한다"고 말했다.

그는 "미흡한 점이 없지 않아 있는 것 같다"며 "수사 과정에서 조사가 이뤄질 것이고, 관제 책임은 그 수사를 통해 밝혀질 것이다"고 강조했다.

전날 오후 제주에서 출발해 전남 신안 해역으로 진입한 퀸제누비아2호는 변침(방향 전환)구간에서 방향 전환을 하지 않으면서 통상적인 항로를 이탈했다.

퀸제누비아2호가 부딪혀 좌초한 신안군 족도와 방향 전환 구간의 직선거리는 약 1,600ｍ였다. 당시 배의 속도를 감안하면 3분가량 기존 항로를 벗어나 운항한 셈이다.

그러나 사고 해역을 담당하는 관제사는 좌초 직전은 물론 좌초 후에도 사고 여객선으로부터 신고가 들어오기 전까지 이상 징후를 파악하지 못했다. 이에 따라 관제 업무가 제대로 이뤄졌는지도 수사 대상으로 떠오르게 됐다.

당시 관제사는 퀸제누비아2호를 포함해 자신이 맡은 해상에서 항해 중인 총 5척의 선박을 관제하고 있었다고 김 센터장은 설명했다.

김 센터장은 "사고 해역으로 퀸제누비아2호가 진입할 때까지 정상 속도로 항해 중인 것을 관제했다"며 "사고 지점과 통상 항로의 거리가 매우 가까웠고, 고속 항해 중이어서 관제사가 교신하지 못한 것 같다"고 전했다.

사고 원인을 수사 중인 목포해경은 항해기록장치(VDR), 선박 안을 비추는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 경위를 조사하고 있다.

해경은 또 휴대전화를 보면서 운항을 소홀히 한 혐의(중과실치상)를 적용해 일등항해사 40대 A씨, 인도네시아 국적 조타수 40대 B씨를 긴급체포해 수사하고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>