코스피, 2% 가까이 올라 4000선 마감…반도체·전력 등 강세

외국인·기관 '사자'

코스닥, 2% 넘게 올라

20일 코스피는 장중 강세를 이어가며 4000선에서 마감했다. 코스닥은 2% 넘게 오르며 890선에서 거래를 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.92% 오른 4004.85에 마감했다. 전장보다 2.58% 뛴 4030.97로 출발한 지수는 장중 한때 4059.37까지 오르기도 했다. 다만, 장 후반 상승분을 일부 반납하며 4000선까지 밀려났다.

외국인과 기관이 각각 6413억원, 7620억원을 사들이며 지수 상승을 견인했다. 반면 개인이 홀로 1조3917억원을 팔아 치우며 시장에 부담을 줬다.

다수 업종이 상승 마감했다. 섬유·의류(3.36%) 유통·오락·문화(3.20%) 전기·가스(3.12%) 기계·장비(3.10%) 전기·전자(2.82%) 등의 순으로 상승률이 높았다. 반면 보험(-0.29%) 음식료·담배(-0.21%) 통신(-0.05%) 등은 내렸다.

19일(현지시간) 엔비디아 호실적 발표에 힘입어 국내 대표 반도체주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,600 전일대비 4,100 등락률 +4.25% 거래량 25,207,058 전일가 96,500 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 [특징주]엔비디아 호실적에 삼전·SK하이닉스 3일만에 반등코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 571,000 전일대비 9,000 등락률 +1.60% 거래량 4,651,253 전일가 562,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 [특징주]엔비디아 호실적에 삼전·SK하이닉스 3일만에 반등코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나 전 종목 시세 보기 close 가 각각 4.25%, 1.60% 강세를 보였다. 삼성전자는 10만600원에 마감해 '10만전자'를 회복했으며, SK하이닉스 종가도 57만1000원까지 올랐다. 이밖에도 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 441,000 전일대비 3,500 등락률 +0.80% 거래량 156,626 전일가 437,500 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 [인터뷰]"전고체 배터리는 정해진 미래…고체 전해질 가격 수직낙하할 것" 신동욱 솔리비스 대표LG엔솔, 금감원 '2025 재무공시 우수법인' 선정코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (0.80%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 583,000 전일대비 9,000 등락률 +1.57% 거래량 207,365 전일가 574,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 K조선 새 역사…HD현대, 세계 최초 5000척 인도코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세[M&A알쓸신잡]‘쪼개기 상장’ 시도 멈출까…상법개정 후 변화는 전 종목 시세 보기 close (1.57%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 3,300 등락률 +4.44% 거래량 4,284,021 전일가 74,400 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나고배당 ETF에 쏠린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은 전 종목 시세 보기 close (4.44%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 916,000 전일대비 11,000 등락률 +1.22% 거래량 174,483 전일가 905,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 스탁론, 연 4%대 금리와 DSR 무관! 투자자 맞춤형 선택 가능코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감 전 종목 시세 보기 close (1.22%) 등의 시가총액 상위 종목들이 상승 마감했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 2,000 등락률 -0.76% 거래량 501,196 전일가 264,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 현대차, 전국 초등·중학교 '미래 모빌리티 학교' 모집코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입" 전 종목 시세 보기 close 와 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 121,200 전일대비 1,000 등락률 -0.82% 거래량 889,274 전일가 122,200 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close 은 각각 0.76%, 0.82% 빠졌다.

이날 코스닥은 전장보다 2.37% 오른 891.94에 마감했다. 지수는 전 거래일보다 1.47% 오른 884.10에 출발해 장중 점진적 상승세를 보였다.

외국인과 기관이 각각 1819억원, 134억원을 순매수하며 시장을 주도했다. 반면 개인은 1226억원을 내다 팔았다.

코스닥 시장에선 전 업종이 상승 마감했다. 금융(4.54%) 제약(4.30%) 의료·정밀기기(3.10%) 운송장비·부품(2.74%) 제조(2.32%) 건설(2.26%) 오락·문화(2.25%) 전기·전자(1.83%) 등의 순으로 상승률이 높았다.

시총 상위 10개 종목도 모두 올랐다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 557,000 전일대비 13,000 등락률 +2.39% 거래량 336,689 전일가 544,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능!코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세[클릭 e종목]"알테오젠, 코스피 대형 제약사와 견줄 수준…목표가↑" 전 종목 시세 보기 close (2.39%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 145,200 전일대비 1,700 등락률 +1.18% 거래량 245,476 전일가 143,500 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 스탁론, 연 4%대 금리와 DSR 무관! 투자자 맞춤형 선택 가능코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 모두 가능...신청 당일 즉시 전 종목 시세 보기 close (1.18%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 83,100 전일대비 3,800 등락률 +4.79% 거래량 2,723,956 전일가 79,300 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피 3%대 급락…3960선 붕괴연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 전 종목 시세 보기 close (4.79%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 177,300 전일대비 7,400 등락률 +4.36% 거래량 1,752,927 전일가 169,900 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능!코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세고배당 ETF에 쏠린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은 전 종목 시세 보기 close (4.36%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 386,000 전일대비 51,500 등락률 +15.40% 거래량 544,757 전일가 334,500 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (15.40%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 391,000 전일대비 7,000 등락률 +1.82% 거래량 139,228 전일가 384,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나투자 기회 놓치지 말자…4배 자금, 연 4%대 금리로 당일 확보 전 종목 시세 보기 close (1.82%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 4,200 등락률 +2.42% 거래량 375,064 전일가 173,400 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 OK外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감 전 종목 시세 보기 close (2.42%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,350 전일대비 50 등락률 +0.11% 거래량 371,039 전일가 46,300 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세최저 4%대 금리로 4배 레버리지…오늘 신청, 오늘 이용반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (0.11%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 224,000 전일대비 6,500 등락률 +2.99% 거래량 117,026 전일가 217,500 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (2.99%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 477,000 전일대비 30,000 등락률 +6.71% 거래량 186,090 전일가 447,000 2025.11.20 15:30 기준 관련기사 [M&A알쓸신잡]‘쪼개기 상장’ 시도 멈출까…상법개정 후 변화는外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (6.71%) 등이다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "엔비디아 실적 발표가 그간의 인공지능(AI) 거품 논란을 완화시키며 증시 전반에 온기를 불렀다"며 AI, 반도체 낙수효과에 전력기기, 원전 등이 강세를 보이고, 대부분의 업종이 상승 마감했다"고 분석했다. 이어 "미국 12월 기준금리 인하 확률이 30% 이하로 낮아진 점이 시장에 부담으로 작용하고 있는 가운데, 외국인 수급 유입 연속성을 지켜볼 필요가 있다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



