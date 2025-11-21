한솔교육 ‘플라톤 독서토론논술’, 전국 사업설명회 개최

한솔교육(대표 변두성)이 운영하는 '플라톤 독서토론논술'이 11월부터 12월까지 전국 주요 권역에서 예비 창업자 및 교습소 원장 대상 사업설명회를 개최한다. 이번 사업설명회는 교육 창업을 고민하는 예비 원장들에게 플라톤 독서토론논술의 교육 철학과 수업 시스템, 창업 지원 제도를 한눈에 소개하는 자리다.

뿐만 아니라 이번 사업설명회는 11월 초 호남권(광주·전주·여수)과 영남권(부산·대구·울산·창원)을 시작으로 중순에는 수도권(서울·성남·고양·인천)과 충청권(대전·청주·세종)에서 이어진다. 이후 11월 하순부터 12월 중순까지는 호남·영남 전역과 제주(제주)로 확대 개최되며, 전국 약 60여 개 지국에서 순차적으로 진행될 예정이다. 앞서 강남, 분당, 김포, 창원 등 부 지국은 신청이 빠르게 마감되며 높은 수요를 보였다.

또한 올해 12월까지 계약을 완료하는 창업자에게는 2025년 최대 혜택이 제공된다. ▲초도물품·교재·홍보 지원 ▲초기지원금 이벤트 ▲경력직 대상 초기 정착 지원금(50만 포인트) 등 실질적인 지원 제도를 마련했다. 여기에 교습소 오픈 시 제공되는 500만 원 상당의 추가 혜택도 포함된다. 플라톤 교재 지원, 오픈 지역 택배 차량 운행, 간판 비용 일부 지원 등 개설 초기에 필요한 항목을 중심으로 구성해 창업 초기 부담을 덜고, 운영 기반을 마련할 수 있도록 실효성을 높였다.

한편, 플라톤 독서토론논술은 '교사(원장)의 성장이 곧 아이들의 미래가 된다'는 철학을 바탕으로 독서·토론·글쓰기를 연계한 학습 구조를 구축해 온 교육 브랜드다. 차별화된 독서토론논술 콘텐츠와 안정적인 수업 운영 체계, 창업 초기 운영을 지원하는 제도를 기반으로 24년간 교육 현장에서 신뢰를 쌓아왔으며, 이를 토대로 예비 원장에게 지속 가능한 교육 창업 모델을 제시하고 있다.

한솔교육 관계자는 "플라톤 독서토론논술은 사고력 중심의 독서토론 콘텐츠와 체계적인 운영 시스템을 결합해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다"며 "경쟁력 있는 보상 체계와 초기 운영 지원 제도를 통해 교육적 전문성과 안정적인 운영을 동시에 원하는 예비 창업자들에게 실질적인 방향을 제시할 계획"이라고 말했다.

플라톤 독서토론논술 사업설명회는 플라톤 독서토론논술 홈페이지를 통해 접수 가능하다.





