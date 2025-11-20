케빈 김 "韓, 역내 도전과제 진화에 핵잠도입…서해 보면 안다"

한미외교포럼 축사

케빈 김 주한미국대사대리는 20일 한국의 국방비 증액 및 핵추진잠수함 도입 등이 대(對)중국 견제의 일환이라고 말했다.

김 대사대리는 20일 서울에서 한미의원연맹이 개최한 제1회 한미외교포럼서 축사를 통해 "우리의 상호 번영은 안정적인 안보 환경에 기반을 두며, 우리는 역내 도전 과제가 진화하고 있다는 것을 인식하고 함께 대응해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

김 대사대리는 이와 관련 "특히 서해에서 일어나는 일을 보면 알 수 있다"면서 "그렇기에 도널드 트럼프 미 대통령과 이재명 대통령이 한국의 국방비 증액, 핵잠수함 등 새 역량을 도입해 도전과제에 대응하기로 한 것"이라고 했다. 김 대사대리가 언급한 '서해에서 일어나는 일'은 불법 구조물 설치 등 중국의 서해 활동을 의미하는 것으로 보인다.

김 대사대리는 또 "한국은 모범 동맹"이라며 "기꺼이 국방비를 투자하고 자체 부담을 짊어지며, 한반도에 지속해 주둔하는 주한미군을 계속해서 지원하는 동맹이기 때문"이라고 했다.

김 대사대리는 또 최근 발표된 한미 정상회담 조인트 팩트 시트(JFS)에 대해 "이 역사적 문서는 양국 관계가 포괄적인 것을 보여주는데, 모든 부분을 다룬다"며 "한미 각자의 미래가 서로에게 달려 있다는 인식에서 나온 것"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



