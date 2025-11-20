"엔비디아 메모리 전략 영향에 서버용 메모리 두 배 오를 것"

AI 서버 구조 변화…DDR4·DDR5 가격 역전 현상도

엔비디아가 AI 서버에 기존 서버용 대신 스마트폰용 메모리를 장착하면서 향후 서버용 메모리 가격이 급등할 것이라는 전망이 나왔다.

시장조사기관 카운터포인트 리서치는 반도체 품귀에 따라 서버 메모리 가격이 2026년 말까지 두 배 오를 수 있다고 19일(현지시간) 전망했다.

카운터포인트 리서치는 메모리 가격 인상의 배경으로 엔비디아의 메모리 정책 변경에 주목했다. 엔비디아는 자사 AI 서버에 서버용 메모리인 더블데이터레이트(DDR) 대신 스마트폰용 메모리인 저전력더블데이터레이트(LPDDR)를 장착했다. 일반적으로 서버에는 오류정정코드(ECC)가 탑재된 서버용 메모리를 사용하지만, 엔비디아는 서버용 제품이 전력을 많이 소모한다는 점 때문에 전력 효율이 좋은 스마트폰용 제품을 선택한 것이다. 대신 오류 정정 기능은 중앙처리장치(CPU) 단계에서 처리하기로 했다.

이에 따라 스마트폰용 메모리 수요가 급증하고 있고, 공급사들도 서버용 대신 스마트폰용을 생산하는 쪽으로 전환할 가능성이 있어 서버용 메모리 품귀가 더 심화할 수 있다.

서버용 저가 메모리는 이미 공급 부족으로 상당한 수준의 웃돈 거래가 이뤄지고 있다. 고급 메모리인 DDR5가 Gb(기가비트)당 1.5달러 선에 거래되는 데 비해 소비자 가전제품에 사용되는 구형 DDR4 가격은 이보다 더 비싼 2.1달러에 달한다. 이는 엔비디아 서버에 장착되는 고대역폭메모리(HBM)3E 가격 1.7달러보다도 높은 수준이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



