박지원의 경고 "감사원 바로 세우려면 유병호부터"

퇴임식 논란까지 거론하며 강도 높은 비판



더불어민주당 박지원 의원(전남 해남·완도·진도)은 20일 유병호 감사위원에 대한 탄핵을 공식 거론하며 국회가 대응해야 한다고 주장했다.

박 의원은 이날 페이스북에서 "김대중 전 대통령은 감사원과 검찰이 바로 서야 나라가 바로 선다고 강조했다"며 "그러나 지금의 감사원은 타락했고, 대통령 앞에서는 작아지는 기관이 됐다"고 지적했다.

더불어민주당 박지원 의원 AD 원본보기 아이콘

그는 "이 책임은 유병호 전 사무총장이자 현 감사위원에게 있다"며 "지난 3년간 윤석열 정권을 등에 업고 만악의 근원이 된 감사원 파괴자"라고 비난했다.

박 의원은 최근 보도된 유 감사위원의 의전·행동 논란도 언급했다. 그는 "퇴임식에서 '세상은 요지경'을 틀고, 신임 사무총장에게 '엿'을 보냈다는 보도까지 나왔다"며 "단순 기행을 넘어 헌법기관의 위상을 스스로 부정하는 행위"라고 비판했다.

이어 "유 감사위원의 행위는 중대한 헌법 위반에 해당한다"고 하면서 "헌법 제65조에 따라 탄핵 절차를 착수해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "여권 의원들과 민주당 지도부에 탄핵 추진을 건의한다"며 "유병호가 자리에서 물러나야 감사원이 바로 선다"고 강조했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>