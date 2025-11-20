대전시, 신교통수단(고무차륜 기반 3칸 굴절차량) 내년 3월 시범운영

건양대병원~용소삼거리~도안동로~유성온천역 구간 총연장 6.5km운영

2026년 3월 시범운영을 목표로 추진 중인 신교통수단(3칸 굴절차량) 시범사업에 대한 주민설명회가 열렸다.

대전시는 20일 도안동 행정복지센터와 원신흥동 행정복지센터에서 시범 사업에 대한 주민설명회를 개최했다.

이번 설명회는 시민들에게 사업 추진 배경과 그동안 추진 상황, 전문가 및 관계기관 협의를 통해 마련된 계획안을 설명하고, 지역 주민의 이해와 관심을 높이고 폭넓은 의견을 수렴하기 위해 마련된 자리다.

'신교통수단(3칸 굴절차량) 시범사업'은 대규모 수송력(230여 명)을 갖춘 3칸 굴절차량으로 건양대병원~용소삼거리~도안동로~유성온천역 구간의 총연장 6.5km에서 운영되며 사업비 185억 원이 투입된다.

이달 말 초도 차량이 들어오면 12월 말까지 차량 인증 절차를 마무리하고, 노선 및 차고지 등 기반 시설 공사 후 오는 2026년 3월 시범운영을 목표로 추진 중이다.

현재 해당 차량에 대한 관련법과 제도가 없어 규제 실증 특례를 적용받아 추진하고 있지만, 지난해 기획재정부 '정부 '기업지역 투자 활성화 방안'추진과제'에 선정됐다.

특히 올해는 행정안전부 '2025년 지방규제혁신 우수사례'에 선정되는 등 짧은 준비기간에도 불구하고 가시적인 성과를 내고 있어 전국적으로 큰 주목을 받고 있다.

이날 설명회에서는 ▲사업추진 현황 ▲기반시설 구축계획 ▲노선 운영계획 ▲기대효과 등을 상세히 설명하고 지역 주민들의 궁금증을 해결하는 질의와 답변 시간도 가졌다.

김종명 대전시 철도건설국장은 "이번 주민설명회는 신교통수단 도입에 앞서 지역 주민의 의견을 직접 듣는 뜻깊은 자리였다"며 "기반시설 구축이 빠르고 쾌적한 공간을 갖춘 신교통수단인 3칸 굴절차량 도입으로 시민들이 체감할 수 있는 대중교통 혁신을 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



