트럼프, 엡스타인 파일 공개법 서명…"민주당에 역효과" 경고

"민주당과 엡스타인 진실 곧 드러날 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 법무부가 헤지펀드 매니저 출신 억만장자 엡스타인 관련 수사 자료를 공개하도록 하는 법안에 서명했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 법안 서명 사실을 밝혔다.

트럼프 대통령이 서명한 '엡스타인 파일 투명성 법안(Epstein Files Transparency Act)'은 전날 하원에서 찬성 427표 대 반대 1표로 가결됐고 상원도 만장일치로 동의했다.

이 법안은 법무부 장관이 엡스타인과 공모자 길레인 맥스웰 관련 모든 기밀 기록, 문서, 통신 및 수사 자료를 공개하도록 강제하는 내용이다. 법무부는 법 제정 30일 이내에 검색 또는 다운로드할 수 있는 형식으로 해당 자료를 공개해야 한다. 다만 피해자 이름이나 공개될 경우 수사를 방해할 수 있는 정보 등은 편집할 수 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 법안에 중대한 예외 조항들이 있기 때문에 트럼프 대통령의 서명이 모든 자료의 공개를 보장하지 않는다고 짚었다.

엡스타인은 2008년 미성년자 성 착취 혐의로 유죄를 인정했고, 2019년 수감 중 스스로 목숨을 끊었다. 그의 방대한 인맥과 사생활이 담긴 문서에는 트럼프 대통령 등 여러 유명 인사들의 이름이 등장했다.

트럼프 대통령은 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초까지 그와 친분을 유지해 성범죄 연루 의혹이 제기됐다. 그러나 트럼프 대통령은 그와 수년 전에 연락을 끊었다며 엡스타인의 범죄와 자신은 무관하다고 주장해왔다.

지난해 대선 기간 트럼프 대통령은 엡스타인 사망 배후에 '딥스테이트(Deep State·막후 권력자들)'가 있다고 주장하며 지지자들을 결집했으나, 취임 후에는 태도를 바꿔 정보 공개에 미온적인 태도를 보였다. 이에 공화당과 트럼프 대통령 지지층에서도 비판의 목소리가 나왔고, 정치적으로 부담을 느끼며 문건 공개로 입장을 바꿨다.

트럼프 대통령은 이날 SNS에서도 엡스타인이 평생 민주당원이었고 민주당 유명 인사들과 깊은 관계를 맺었다며 "이들 민주당원, 그리고 이들과 엡스타인의 연관성에 대한 진실이 곧 드러나게 될 것"이라고 주장했다. 또 "민주당은 공화당보다 자신들에게 훨씬 불리한 '엡스타인' 문제를 공화당의 놀라운 성과에서 국민의 관심을 돌리기 위한 수단으로 이용해왔다"며 "이번 사기극도 다른 모든 사기극처럼 민주당에 역효과를 가져올 것"이라고 말했다.





