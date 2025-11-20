美, 사우디와 희토류 공급망 구축…'脫중국' 가속

사우디 내 공장 신설, 경·중희토류 모두 생산

희토류 공급망에서 중국 의존도를 줄이려는 미국이 사우디아라비아와 손잡고 희토류 정제·가공 시설 구축에 나선다.

19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 개최된 미·사우디 투자 포럼에서 도널드 트럼프 대통령이 연설하고 있다. AP연합뉴스

19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 희토류 광산업체 MP머티리얼스는 이날 미 국방부(전쟁부), 사우디 광산업체 마덴과 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

이들은 사우디를 포함한 여러 지역에서 희토류를 조달해 정제·가공하는 시설을 사우디 내에 건설하기로 했다. 이를 위해 신규 합작 투자 회사를 설립하고 MP머티리얼스와 미 국방부가 49%, 마덴이 51%의 지분을 보유하기로 했다. 필요 자금은 미국 측에서는 MP머티리얼스 대신 국방부가 조달한다.

건설될 시설은 경희토류와 중희토류를 모두 생산할 것으로 예상된다. 경희토류와 중희토류는 원자량에 따라 나뉘는데, 이 중 고급 자석·촉매·조명 등 특수 산업에 쓰이는 중희토류가 경희토류보다 경제적 가치가 더 높은 것으로 평가된다. 중희토류가 경희토류보다 매장량도 적고 매장 지역도 편중돼 있는데, 이 두 종류 모두 중국이 공급망을 장악하고 있다. 특히 중희토류는 중국 외 지역에서 조달이 어려운 것으로 알려져 있다.

지난달 이뤄진 미·중 합의를 통해 2026년 11월10일까지 희토류 수출 통제가 유예되긴 했지만, 미국은 대체 공급망을 확보해야 할 필요성을 느끼고 희토류 확보에 박차를 가하고 있다.

사우디와의 이번 파트너십도 이 같은 차원에서 추진된 것으로 보인다. MP머티리얼스는 미국 내 광산에서 주로 경희토류를 생산하고 있으며, 현재 중희토류 정제 시설도 미국에 건설하고 있다.

이번 파트너십 체결은 미국과 사우디 양국의 이해관계가 맞아떨어진 것으로도 풀이된다. 사우디는 석유 의존 경제를 다각화하기 위해 광업을 포함한 여러 산업을 성장시키려 하고 있다. 아울러 사우디 정부는 광업 발전으로 전기차와 첨단 제조업 등 다른 산업에 필요한 소재 공급이 원활해질 것으로 기대하고 있다고 FT는 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



