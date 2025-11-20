오세훈, 한강버스 '동절기 중단' 제안에 "과도한 대응"

"사계절 운항 데이터 쌓을 필요 있다"

오세훈 서울시장이 한강버스 동절기 운항을 중단할 필요가 있다는 제안에 "과도한 대응"이라고 반박했다.

오 시장은 20일 서울시의회 시정질문에서 동절기 한강버스 운항을 잠시 중단하고 내년 재개하는 것이 어떤지 묻는 이영실 더불어민주당 시의원의 질의에 "일리 있는 제안이지만 신중해야 한다"며 이같이 말했다.

이어 오 시장은 "12개월, 사계절 전부 운항하며 데이터를 축적할 필요가 있다"며 "운항 횟수를 날씨, 계절에 따라 융통성 있게 운용하는 방법은 검토할 만 하다"고 했다.

한강버스에 여러 잔고장이 발생하며 운항 '전면 중단'을 요구하는 목소리에는 "안전은 아무리 강조해도 지나치지 않지만, 지금까지 이 사업을 전면 재검토하거나 운항을 전 구간에서 중단해야 할 상황은 아니라고 본다"고 일축했다.

그는 "이미 6개월간 시범운항을 해서 많은 적응 훈련을 거쳤고 그 기간은 선장들이 생각하기에도 충분했다"며 "이런 종류의 사고가 날 때마다 다 멈춰야 하느냐"고 덧붙였다.

아울러 이 의원은 한강버스 잠실선착장 인근에서 최근 발생한 멈춤 사고와 관련 선착장 위치 선정에 대해 문제를 제기했다. 이 의원은 "현 지점은 가스관이 콘크리트로 덮여 준설을 더 하지 못해 수심이 낮아져 위험하다"며 "하류 쪽 이크루즈 유선장 쪽으로 선착장을 옮기는 방안을 검토해달라"고 했다.

이에 오 시장은 "일단 검토해보겠다"면서도 이번 사고를 계기로 항로 준수의 중요성을 다시 일깨우는 것도 선택지가 될 수 있다는 취지로 답변했다.





