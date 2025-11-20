광주은행, 창립 57주년 기념해 4대 핵심 전략 발표

"변화 예측 대신 변화 주도하는 은행 도약"

지역 상생·미래 수익 강화·AI·조직 혁신

광주은행이 20일 창립 57주년을 기념해 4대 핵심 전략을 발표하고 지역경제 발전에 기여한 고객과 은행 발전에 공헌한 직원에게 감사패와 포상을 수여했다.

기념식에는 박지원 국회의원, 고재유 전 광주광역시장 등 지역 주요 인사가 참석해 광주은행의 성장과 지역 발전을 함께 축하했다. 고병일 광주은행장은 기념사에서 "1968년 창립 이후 광주·전남 대표은행으로 성장할 수 있었던 힘은 고객, 지역민, 그리고 1700명 임직원의 헌신 덕분"이라며 "광주은행은 언제나 지역의 신뢰를 기반으로 함께 성장해왔다"고 말했다.

이어 "국내외 금융환경 변화 속에서 지역경제는 청년층 유출, 고령화, 산업구조 약화 등 구조적 위기에 놓여 있다"며 "지금은 변화에 적응하는 수준을 넘어 지역의 변화를 직접 이끄는 은행으로 역할을 확대해야 한다."고 강조했다.

고병일 광주은행장이 창립기념사를 하고 있다. 광주은행 AD 원본보기 아이콘

광주은행은 미래 금융환경 변화에 대응하기 위한 '미래 100년 준비 4대 핵심 전략'을 발표했다. 첫째, 생산적 금융 확대를 통한 지역 상생 실천이다. 인공지능(AI)·미래차·첨단산업 등 지역 중점 산업 지원을 강화하고, 중소기업·소상공인 대상 맞춤형 금융서비스를 확대해 지역경제와 은행의 지속성장을 동시에 추진한다. 둘째, 미래 수익 기반 강화를 통한 신성장 동력을 확보할 예정이다. 기업·공공금융 중심의 종합금융 역량을 강화하고, 투자금융 확대와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 관리를 병행해 안정적 성장 기반을 마련한다. 해외 진출의 전기를 마련한 베트남 증권사'JBSV'의 성과처럼 수익원 다변화를 통해 새로운 비즈니스 모델을 확장해 나갈 계획이다.

셋째, AI 기반 디지털 혁신으로 경쟁 우위를 확보하는 것이다. 디지털 역량 강화를 통한 장기적 경쟁력을 확보하기 위해 데이터 기반 의사결정 체계와 AI 디지털 뱅크를 구축하고, 개인 맞춤형 금융 솔루션 제공을 위한 AI·데이터 전문인력를 적극 육성한다. 넷째, 창조적 파괴 기반의 조직 혁신성을 강화한다. 기술보다 중요한 것은 조직문화임을 강조하며, 위계적 제도·관행을 탈피하고 도전과 실행 중심의 조직문화로 전환한다.

고 행장은 "기본에 충실하면서도 혁신을 주도하는 생동감 있는 광주은행을 만들겠다"며 "급변하는 금융경쟁 환경 속에서 새로운 시장과 미래 성장 기회를 적극 발굴하고, 총자산 100조원을 향한 초일류 금융기관으로 도약하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>