'중국 군복' 입고 여의도 공원 행진 알고보니…서울시 "허가한 적 없어"

서울 여의도 한강공원에 군복과 유사한 복장을 입은 중국인 단체가 행진곡에 맞춰 단체 행진을 하고 있다. 더우인 AD 원본보기 아이콘

서울 한복판 한강공원에서 군복 차림의 중국인 100여명이 행진곡에 맞춰 군대식 행진을 하는 영상이 확산하며 논란이 된 가운데, 서울시의 사전 승인 절차를 거치지 않은 '미승인 행사'였던 것으로 확인됐다.

19일 서울시에 따르면 서울시 미래한강본부 운영부 여의도안내센터는 최근 민원 답변을 통해 지난달 31일 여의도한강공원에서 진행된 중국인 걷기 행사는 허가받지 않은 행사였다고 밝혔다.

해당 영상은 지난 4일 '더우인'(중국판 틱톡)에 처음 게재됐으며 지난달 31일 서울 여의도한강공원 물빛무대 일대에서 촬영된 것으로 추정된다. 행진하는 이들의 동작이 오차 없이 일치해 군대의 제식훈련에 가까워 보인다. 현수막에는 '한국(한강)국제걷기교류전 중국 걷기 애호가'라고 한글로 쓰여 있다.

서울 여의도 한강공원에 군복과 유사한 복장을 입은 중국인 단체가 행진곡에 맞춰 단체 행진을 하고 있다. 더우인 원본보기 아이콘

이날 행사에는 100여명의 중국인이 참여한 것으로 알려졌다. 이들은 10여명씩 같은 유니폼을 맞춰 입고 모여 있다. 노랑, 빨강 등 체육복 차림뿐 아니라 군대 무늬 복장으로 상·하의에 모자까지 갖춰 입은 팀도 있다. 동호인 단체 지역 간부로 추정되는 남성이 중국어로 축사를 하고, 참가자들은 박수로 호응하는 모습이다.

"왜 이런 행사 허가했나"…서울시에 민원 접수

이후 시민 A씨가 서울시에 "중국인 단체가 중국 군복이나 제복 같은 것을 맞춰 입고 여의도 한강공원 선착장 주변에서 행진 행사를 대대적으로 했다"며 관련 민원을 넣었다.

A씨는 "이런 행사가 서울시 허가를 받고 진행됐나. 허가를 받고 진행됐다면 중국인들이 군복을 입고 행진하는 행사를 왜 허가해줬나. 허가를 하지 않았다면 여의도 경찰이나 여의도 관할 부서들은 전혀 인지하고 있지 않았다는 말씀인가. 중국 대사관에 항의라도 해야 하는 것 아니냐"라고 글을 올렸다.

서울 여의도 한강공원에서 최근 군복과 유사한 복장을 입은 중국인 단체가 기념사진을 찍고 있다. 더우인 원본보기 아이콘

이에 서울시는 사전에 필요한 승인 절차를 전혀 거치지 않고, 한강공원과의 협의 없이 무단으로 진행됐다는 점을 강조했다.

서울시는 "한강공원에서는 모든 행사에 대해 사전에 한강공원 안내센터 및 본부 해당 부서의 엄격한 승인 절차를 거치도록 규정하고 있다"며 "이 승인 절차를 거치지 않은 미승인 행사가 적발될 경우에는 즉각적으로 제재 조치를 취하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "이와 같은 사안이 다시 발생하지 않도록 한강공원 내에 현수막을 걸었으며 행사 승인 절차를 보다 엄격히 관리하고 공원 내 순찰 활동을 강화해 미승인 행사로 시민 불편을 초래하는 행위가 발생치 않도록 더욱 노력하겠다"고 재발 방지를 약속했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



