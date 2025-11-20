무인양품, 한국관광공사 ‘관광두레’ 발전 공로로 표창

지역 커뮤니티·생산자·로컬 크리에이터와의 협업 통해 관광 활성화 기여

'기분좋은 생활의 시작'을 제안하는 무인양품(MUJI)이 한국관광공사가 주관하는 '관광두레' 사업 발전에 기여한 공로로 표창을 받아 눈길을 끌었다. 이번 수상은 지역 주민이 중심이 되어 관광사업을 활성화하는 관광두레 전국대회 '이음두레'에서 진행됐으며, 무인양품 커뮤니티팀이 지역 로컬 생산자·창작자와의 협업을 통해 지역 관광과 커뮤니티 생태계에 실질적인 기여를 했다는 평가를 받았다.

관광두레 사업은 숙박식음·체험·기념품 등 지역 기반 주민사업체를 육성하기 위해 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하고 있으며, 2013년 도입 이후 147개 지역에서 1,350개 주민사업체를 발굴·성장시킨 대표적인 지역정책 사업이다.

무인양품은 지역사회와의 공존을 실천하기 위해 매장을 중심으로 '연결되는 시장', Open MUJI 워크숍, 전시 프로그램 등을 꾸준히 운영해 왔다. 특히 2020년 5월부터 시작된 '연결되는 시장'은 다양한 지자체와 로컬 크리에이터가 참여해 지역의 고유한 매력을 소비자에게 소개하고, 로컬 브랜드의 판로 확대를 지원하는 대표적인 상생 프로그램으로 자리 잡았다. 그동안 광주광역시, 경주시, 충주시, 음성군 등 여러 지역의 관광두레 주민사업체가 참여해 왔으며, 오는 12월에는 무인양품 타임스퀘어점에서 관광두레 주민사업체 11개 팀과 함께 행사가 열릴 예정이다.

무인양품은 이번 표창을 계기로 단순한 유통·판매를 넘어 국내 지역사회와 상생하는 생활 플랫폼으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이다. 이러한 행보는 외국계 기업임에도 지역 커뮤니티와 로컬 생산자, 크리에이터를 지속적으로 발굴하고 협업하며 지역 기반 생태계를 구축해온 활동에서 비롯된 것으로, 앞으로도 진정성 있는 노력을 이어가겠다는 의지를 담고 있다.

무인양품 관계자는 "서울·경기 외 지역으로 점포 확장을 가속화해 더 많은 지역의 주민에게 도움이 되는 활동을 이어갈 것"이라며 "이를 위해 한국관광공사 등 공공 인프라와의 협력도 한층 강화할 예정"이라고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>