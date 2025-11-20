생분해성 유도관 이식하는 '안면신경 재생법' 개발

삼성서울병원-KIST, 전기자극 결합한 새 치료법 동물실험서 확인

국내 연구진이 자가 신경 이식 없이 안면신경을 재생하는 새 치료법을 개발해 동물실험에 성공했다. 사람을 대상으로 하는 임상 현장에도 쓰일 날이 머지않았다는 전망이 나온다.

삼성서울병원은 조영상 이비인후과 교수·정영미 한국과학기술연구원(KIST) 박사팀이 동물 모델에 생분해성 소재 신경 유도관을 이식하고 전기 자극을 병행해 신경을 재생하는 데 성공했다고 20일 밝혔다.

안면신경마비는 얼굴 근육을 움직이는 신경이 손상돼 한쪽 얼굴이 처지거나 움직이지 않는 질환이다. 환자는 눈이나 입을 제대로 움직일 수 없어 일상생활에서 불편을 겪고, 증상이 오래 지속되면 우울증이나 대인기피 등 심리적 위축으로 이어지기도 한다.

손상된 안면신경을 치료할 때는 신체의 건강한 부위에서 신경을 떼어 이식한다. 하지만 공여부 흉터나 감각 저하 같은 부작용이 따를 수 있어 한계로 지적돼 왔다.

이를 극복하기 위해 연구팀은 생분해성 소재의 신경 유도관을 이식하고 전기 자극을 병행하는 치료 전략을 제시했다. 신경 유도관은 손상된 신경의 양 끝을 연결해 신경이 스스로 자라도록 유도하는 관 형태 기구다. 그 안에서 신경이 재생되는 동안 외부 충격을 막는다.

연구팀은 이 신경 유도관을 체내에서 자연 분해되는 생분해성 소재로 제작해 추가 수술 가능성을 줄였고, 공여부 합병증에 대한 부담을 덜었다. 여기에 전기 자극을 더해 신경 세포의 성장 속도를 높였다. 마우스(쥐) 모델에 적용한 연구 결과, 자가 신경 이식과 유사한 수준의 활발한 신경 재생이 확인됐다.

조 교수는 지난 9월 스페인에서 열린 '제15회 세계안면신경학회'에서 이 연구를 발표해 최우수 연제상을 받았다. 4년마다 열리는 안면신경 분야 권위 있는 국제 학회다.

조 교수는 "이번 연구는 안면신경뿐 아니라 팔·다리와 같은 말초신경 손상 치료 전반으로 확장하는 차세대 신경 재생 치료 플랫폼의 토대"라며 "임상 연구를 거쳐 환자들의 삶의 질을 개선할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



