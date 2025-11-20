▶박금옥(향년 82세)씨 별세, 이재희·규희·지현 씨 모친상, 김영배 씨(국회의원) 빙모상 = 20일, 고려대 안암병원 장례식장 303호, 발인 22일 오전 6시, 장지 인천가족공원 화장시설.
[부고]김영배(더불어민주당 국회의원)씨 빙모상
2025년 11월 20일(목)
