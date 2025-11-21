본문 바로가기
증시 등락 속 기회 찾기...바구니에 담아둬야 할 종목은

입력2025.11.21 10:42

코스피가 4000선에서 등락을 거듭하고 있지만, 기업지배구조 개혁과 밸류업 정책 등으로 구조적 상승세가 이어질 것이란 전망이 나온다. 주주가치 제고 정책과 자사주 소각 의무화 등은 강세장 초입에서 코스피 상승을 지속시키는 동력이 될 것으로 평가된다.


반도체 업종은 AI 산업 성장에 따른 수요 증가와 생산능력 제한으로 내년에도 호황이 예상된다. 아울러 지배구조 개선과 저평가 종목, 자사주 보유 기업 등 정책 수혜 기대가 큰 기업들이 투자 기회를 제공할 수 있다는 분석이다.

증시 등락 속 기회 찾기...바구니에 담아둬야 할 종목은
한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.


○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS


에코프로 , 씨엠티엑스 , POSCO홀딩스 , 카카오 , 한미반도체


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




