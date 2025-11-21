연 4%대 업계 최저금리 스탁론으로 부담 없이 ‘총알’ 마련!

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

이러한 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 다양한 선택지를 제공한 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

