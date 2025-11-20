"'노벨평화상' 집념 트럼프, 엔비디아 AI칩 외교 카드로 활용"

"1950년대 원자력 기술 제공과 비슷"

아르메니아·아제르바이잔 평화협정

'아브라함 협정' 가입 카자흐스탄도 해당

미국 캘리포니아주에 위치한 엔비디아 본사 로고 전경.

평화 합의를 중재해 노벨평화상을 받으려고 하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 인공지능(AI) 반도체 칩을 외교·안보 '협상 카드'로 적극적으로 활용하고 있다는 외신 보도가 나왔다.

뉴욕타임스(NYT)는 19일(현지시간) 트럼프 행정부가 분쟁을 종식하는 국가들에 AI 기술을 판매하는 방안을 논의했다고 전했다. 이는 미국이 1950년대에 원자력 기술을 평화적으로 사용하기로 약속한 국가들에 원자력 기술을 제공한 것과 비슷하다.

대표적으로 아르메니아와 아제르바이잔이 있다. 두 국가는 지난 8월 트럼프 대통령의 중재로 평화협정을 체결한 뒤 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실장이 양국 당국자들을 만나 AI 및 미래 기술 교류에 대해 논의했다고 NYT는 보도했다.

최근에 아브라함 협정에 가입한 카자흐스탄의 경우 엔비디아 반도체로 AI 데이터센터를 설립하는 20억달러짜리 거래를 발표하기도 했다. 아브라함 협정은 이스라엘과 주변 무슬림 국가 간 관계를 정상화하기 위한 합의로 트럼프 대통령이 집권 1기 때부터 적극적으로 추진하고 있다.

미 정부 당국자는 엔비디아 반도체가 카자흐스탄을 아브라함 협정에 가입시키기 위한 대화에서 작은 역할만 했다고 말했다. 그러나 그런 대화에 포함됐다는 사실 자체가 트럼프 대통령이 엔비디아와 AI 기술을 대하는 방식을 의미하는 것으로 보인다.

엔비디아 반도체는 미국이 사우디아라비아, 영국, 중국 등 다른 여러 국가와 진행한 협상에서도 트럼프 대통령에게 지렛대를 제공했다. 일례로 사우디아라비아와는 대규모 데이터센터 및 AI 산업 육성 계획이 맞물리면서 미국산 첨단 칩 공급 여부가 경제협력의 핵심 조건이 됐다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 트럼프 대통령의 첫 해외 순방에 동행해 사우디와 UAE를 상대로 한 2000억달러 규모 반도체 판매 계약 체결을 도왔다.

NYT는 트럼프 대통령과 황 CEO의 관계가 트럼프 행정부와 재계 간 관계 중 가장 중요한 관계라고 평가했다. 트럼프 대통령은 지난달 29일 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 연설에서 황 CEO를 높게 평가했고, 그 직후 황 CEO도 워싱턴D.C.의 한 콘퍼런스에서 트럼프 대통령을 칭송하는 등 서로 존경을 표하는 관계라고 짚었다.





