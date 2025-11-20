카카오엔터 베리즈, 팬 스토어 '베리즈샵' 론칭

베리즈샵 이미지. 카카오엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈의 온라인 팬 스토어 '베리즈샵(Berriz Shop)'을 20일 오픈했다고 밝혔다.

'베리즈샵'은 K컬처 지식재산(IP) 기반의 공식 MD와 한정판 상품, 팬클럽 멤버십 등을 구매할 수 있는 온라인 스토어로, IP 별 브랜드 세계관과 콘셉트를 반영한 구조로 운영된다.

베리즈는 K팝 아티스트 및 드라마 속 AI 페르소나와의 소통 기능을 기반으로 글로벌 팬덤이 모이는 플랫폼으로 성장해 왔으며, 베리즈샵 론칭을 통해 팬 경험 만족도를 높이겠다는 계획이다.

이번 오픈과 함께 SM엔터테인먼트의 공식 스토어 'SMTOWN &STORE'가 베리즈샵에 입점했다. 보아를 비롯해 동방신기(TVXQ!), 소녀시대, 샤이니(SHINee), 엑소, 레드벨벳, 엔시티 등 SM 소속 아티스트의 기존 MD 약 1000종이 제공되며 일부 스페셜 MD는 베리즈샵에서 단독 판매될 예정이다.

아울러 아이유, 우즈, 몬스타엑스, 아이브, 키키(KiiiKiii), 아이딧(IDID), 나우즈 등 아티스트의 2026 시즌 그리팅도 구매 가능하다. 아이들((G)I-DLE) 시즌 그리팅은 이날 오후 2시부터 예약 판매를 시작한다. 카카오엔터는 K팝·드라마 등 다양한 IP와 협력해 추가 스토어를 순차적으로 공개할 예정이다.

베리즈샵은 한국어·영어를 포함해 18개 언어를 지원하며, 500여개 해외 배송 거점을 기반으로 한 국제 배송, 다통화 결제 등 글로벌 결제·물류 시스템을 구축했다. 고객 상담은 한국어 외에 영어·중국어·일본어 등 4개 언어로 운영한다.

카카오엔터는 "베리즈샵은 다양한 K컬처 IP를 새로운 방식으로 소개하며 팬 경험을 확장하는 플랫폼이 될 것"이라며 "전 세계 팬들이 한 공간에서 즐기고 소통할 수 있도록 다양한 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



