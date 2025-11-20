본문 바로가기
비즈하우스, 기업 홍보·판촉물 시장 본격 공략

김철현기자

입력2025.11.20 09:54

대량 주문 혜택 강화

미리디는 온라인 디자인 인쇄 커머스 '비즈하우스'의 대량 주문 혜택을 강화, 기업 홍보·판촉물 시장 본격 공략에 나선다고 20일 밝혔다. 이번에 비즈하우스는 ▲업계 최고 수준의 할인 ▲긴급 제작 및 분할·후불 결제 ▲무료 샘플 ▲합포장, 분리 배송 등 기업 맞춤형 서비스 지원 혜택을 발표했다.

비즈하우스에선 리플렛, 카탈로그·브로슈어, 서류봉투, 달력, 다이어리, 명함, 굿즈 등 다양한 품목의 24만 개 템플릿을 바탕으로 전문 홍보·디자인 인력 없이도 고품질 대량 제작이 가능하다. 특히 홍보·판촉물 제작 경험이 많은 전담 매니저를 배정해 상담부터 배송까지 맞춤 지원하고 기업 요청 시 비즈하우스의 10년 노하우가 담긴 기획·디자인 대행 서비스를 합리적인 가격에 제공한다.


현재 kt 밀리의서재·매일유업·시원스쿨·국립중앙박물관을 비롯한 기업 및 기관에서 신년 다이어리와 달력, 연말 이벤트 굿즈, 홍보·판촉물 제작에 비즈하우스의 기업 대량 주문 서비스를 이용하고 있다.

비즈하우스 기업 서비스 담당 김홍지 MD는 "지속적인 고객 의견 수렴을 통한 상품·기능 확대로 기업 대량 주문 서비스 편의를 높여갈 계획"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

