본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

웅진컴퍼스, '수능트레이닝 유형' 기본·완성편 출시

이성민기자

입력2025.11.20 09:49

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수준별 수능 영어 유형 학습

글로벌 영어교육 전문기업 웅진컴퍼스가 수능 독해 훈련서 '수능트레이닝 유형'의 새 시리즈를 오는 24일 정식 출시한다고 밝혔다.


이번 출시로 기존 실력편에 '기본편'과 '완성편'이 추가돼 총 3가지 라인업을 갖추게 됐다. 각각 예비 중학생, 중학생, 고등학생의 학습 수준에 맞춰 단계적으로 수능 영어 유형을 익힐 수 있도록 구성했다.

웅진컴퍼스가 수능 독해 훈련서 '수능트레이닝 유형'의 새 시리즈를 오는 24일 정식 출시한다. 웅진컴퍼스

웅진컴퍼스가 수능 독해 훈련서 '수능트레이닝 유형'의 새 시리즈를 오는 24일 정식 출시한다. 웅진컴퍼스

AD
원본보기 아이콘

'수능트레이닝 유형'은 실제 수능 지문을 바탕으로 제작됐다. 듣기 영역을 제외한 문제를 10번대, 20번대, 30번대, 40번대로 분류·분석해 학생들이 유형별 사고방식을 훈련할 수 있도록 돕는다. 또한 '지문 한눈에 보기'와 '그래픽 오가나이저' 등 시각 자료를 제공해 문해력뿐 아니라 지문 분석력과 추론력을 기를 수 있도록 했다.


웅진컴퍼스는 향후 '수능트레이닝 유형 모의고사' 시리즈에도 기본편, 완성편을 추가해 단계별 실전 대비까지 가능한 수능 영어 학습 시리즈를 완성할 계획이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출 '껑충' 오른 계절간식 "한국 가서 먹고 싶어" 애태우더니…수출되자 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"엄마, 오늘 급식은 '카스테라'래요"…학교 비정규직 '릴레이 파업' 돌입

새로운 이슈 보기