웅진컴퍼스, '수능트레이닝 유형' 기본·완성편 출시

수준별 수능 영어 유형 학습

글로벌 영어교육 전문기업 웅진컴퍼스가 수능 독해 훈련서 '수능트레이닝 유형'의 새 시리즈를 오는 24일 정식 출시한다고 밝혔다.

이번 출시로 기존 실력편에 '기본편'과 '완성편'이 추가돼 총 3가지 라인업을 갖추게 됐다. 각각 예비 중학생, 중학생, 고등학생의 학습 수준에 맞춰 단계적으로 수능 영어 유형을 익힐 수 있도록 구성했다.

웅진컴퍼스가 수능 독해 훈련서 '수능트레이닝 유형'의 새 시리즈를 오는 24일 정식 출시한다.

'수능트레이닝 유형'은 실제 수능 지문을 바탕으로 제작됐다. 듣기 영역을 제외한 문제를 10번대, 20번대, 30번대, 40번대로 분류·분석해 학생들이 유형별 사고방식을 훈련할 수 있도록 돕는다. 또한 '지문 한눈에 보기'와 '그래픽 오가나이저' 등 시각 자료를 제공해 문해력뿐 아니라 지문 분석력과 추론력을 기를 수 있도록 했다.

웅진컴퍼스는 향후 '수능트레이닝 유형 모의고사' 시리즈에도 기본편, 완성편을 추가해 단계별 실전 대비까지 가능한 수능 영어 학습 시리즈를 완성할 계획이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



