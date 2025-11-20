안동 풍산고교, 학생이 스스로 배우고 성장하는 IB 후보학교 승인…경북지역 고교 최초

경북교육청(교육감 임종식)은 안동시 풍산고등학교(교장 이준설)가 국제 바칼로레아(IB, International Baccalaureate) 고등학교 과정인 디플로마 프로그램(DP) 후보학교로 공식 승인받았다고 20일 밝혔다.

이는 경북지역 고등학교 최초의 IB 후보학교 승인으로, 경북형 고교 교육 혁신이 세계적 교육 표준과 본격적으로 만나는 역사적인 첫걸음이다.

풍산고등학교는 오랜 기간 학생 중심 교육을 바탕으로 사고력·탐구력 기반 수업을 적극 운영해 왔다. 논술, 서술형 평가, 토론식 수업, 문제해결 중심 학습 등은 단순 암기를 넘어 학생이 스스로 사고하고 탐구하는 역량을 강화해왔으며, 이러한 학교의 교육 철학은 IB가 추구하는 비판적 사고, 탐구 기반 학습과 높은 부합도를 보인다.

2024학년도 IB 관심학교 지정을 시작으로 풍산고는 IB 도입 준비에 박차를 가했다. 무엇보다 IB 교육의 핵심인 교사 전문성 확보를 위해 한동대학교와 인하대학교의 IBEC(IB Educator Certificate) 과정 이수, 교과, 직무별 맞춤형 워크숍, IB 전문가 초청 연수 등을 지속 추진하며 교사들의 수업 평가 역량을 체계적으로 강화했다. 이러한 준비 과정은 학교 구성원이 함께 만들어 낸 교육 혁신의 기반이자, 이번 후보학교 승인으로 이어진 중요한 밑거름이 됐다.

풍산고가 추진하는 DP(디플로마 프로그램) 은 'IB의 꽃'이라 불릴 만큼 세계적으로 가장 높은 수준의 고등학교 교육과정으로 평가받는다. DP는 학생의 사고력과 연구 역량, 글쓰기 능력, 글로벌 시민성을 포괄적으로 기르는 교육 체계를 갖추고 있어, 풍산고는 이를 통해 국내를 넘어 세계로 진출하는 글로벌 인재 양성의 발판을 마련하겠다는 비전을 제시하고 있다.

임종식 경북교육감은 "풍산고등학교의 DP 후보학교 승인은 경북 고교 교육의 질적 도약을 상징하는 큰 성과"라며, "앞으로도 학생이 스스로 배우고 성장하는 IB형 교육이 지역 전반으로 확산할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"라고 말했다.

한편, 경북교육청은 2025년 IB 관심학교 10곳을 본격적으로 운영하기 시작해, 초중고 총 9교가 IB 후보학교로 승인받는 성과를 달성했다. 이는 단기간에 이룬 전국 최고 수준의 IB 확산 사례로, 학교-교육지원청-교육청이 함께 구축한 경북형 IB 교육 생태계가 안정적으로 자리 잡고 있음을 보여준다.

경북교육청은 앞으로 △교원 전문성 강화 △IB 수업 평가 지원 △학교 공간?교육 환경 개선 △국제적 학습 생태계 구축 등을 통해 풍산고의 DP 인증 획득과 지역 전체의 IB 교육 확산을 지속적으로 지원할 계획이다.





