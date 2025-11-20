코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세

코스피, 4020선 상승 출발

코스닥도 1%대 올라

엔비디아발 훈풍에 20일 코스피는 4030선에서 상승 출발했다. 코스닥도 1% 넘게 오르며 긍정적 분위기가 형성되고 있다.

코스피가 3% 가까이 상승 출발하며 4000선을 회복한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 보다 2.58% 오른 4030.97로 코스닥도 1.71% 상승한 886.23 시작했다. 2025. 11.17 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 9시 9분 기준 코스피는 전 거래일 대비 2.37% 오른 4022.72를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 2.58% 뛴 4030.97로 출발한 뒤 장 초반 4020~4030선에서 등락하고 있다.

외국인과 기관이 각각 366억원, 636억원을 사들이는 가운데 개인은 975억원을 내다 팔고 있다.

19일(현지시간) 발표된 엔비디아 호실적에 따른 온기가 국내 증시에도 확산하고 있다. 전기·전자 업종이 전 거래일 대비 3.82% 오르고 있고 기계·장비(3.17%) IT서비스(2.62%) 등도 강세를 보인다. 국내 반도체 '투톱'인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,900 전일대비 4,400 등락률 +4.56% 거래량 9,382,374 전일가 96,500 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 [특징주]엔비디아 호실적에 삼전·SK하이닉스 3일만에 반등AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나엔젤로보틱스 '차세대 세계일류상품' 선정에↑[특징주] 전 종목 시세 보기 close (3.47%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 586,000 전일대비 24,000 등락률 +4.27% 거래량 2,345,119 전일가 562,000 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 [특징주]엔비디아 호실적에 삼전·SK하이닉스 3일만에 반등AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나AI반도체 심장 하이닉스, 2년 간 공급 부족[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (5.16%)도 높은 상승률을 나타내고 있다. 엔비디아는 회계연도 3분기(8~10월) 매출 570억600만달러로, 시장 기대치를 상회하는 '어닝 서프라이즈'를 기록했다.

이 밖의 업종에서는 제조(2.58%) 건설(2.09%) 전기·가스(2.07%) 금융(1.69%) 유통(1.44%) 증권(1.41%) 등이 오른다. 부동산(-0.11%)만이 하락세를 보인다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 443,500 전일대비 6,000 등락률 +1.37% 거래량 60,537 전일가 437,500 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 엔비디아 실적 앞두고 코스피 하락 출발…SK하이닉스, 60만원선 붕괴무디스, LG화학·LG엔솔 신용등급 강등…2차전지 업종 긴장감↑LG엔솔, 국내서 첫 ESS용 LFP 생산…공급망 국산화 '시동' 전 종목 시세 보기 close (0.91%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 263,750 전일대비 250 등락률 -0.09% 거래량 158,513 전일가 264,000 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"'대미 관세 전액 지원' 현대차그룹 지원금 2조 육박일감몰아주기 꼼수가 '자충수'…현대家 3세의 이노션 지분맞교환 전 종목 시세 보기 close (0.38%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 584,000 전일대비 10,000 등락률 +1.74% 거래량 95,117 전일가 574,000 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 [M&A알쓸신잡]‘쪼개기 상장’ 시도 멈출까…상법개정 후 변화는HD현대, 세계 최초 '선박 5000척' 인도…반세기 만의 금자탑HMM, 'LPG 최대 화주' BGN그룹과 합작법인 설립 전 종목 시세 보기 close (2.79%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 3,900 등락률 +5.24% 거래량 2,107,154 전일가 74,400 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나고배당 ETF에 쏠린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은고배당 ETF에 수급 몰린다… 정책 기대감에 다시 불붙는 배당 테마 전 종목 시세 보기 close (4.17%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 931,000 전일대비 26,000 등락률 +2.87% 거래량 78,424 전일가 905,000 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승외인·기관 동반 순매도에 4060선으로 밀려난 코스피 전 종목 시세 보기 close (0.99%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 122,600 전일대비 400 등락률 +0.33% 거래량 319,829 전일가 122,200 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (0.41%) 등이 모두 오르고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 2.03% 오른 889.02를 기록했다. 전 거래일보다 1.47% 오른 884.10에 출발한 지수는 장 초반 890선까지 회복했다.

개인과 외국인이 각각 91억원, 228억원을 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 반면 기관은 홀로 23억원을 팔아치우고 있다.

업종별로는 금융(3.09%) 제약(2.47%)을 비롯해 전기·전자(1.99%) 운송장비·부품(1.96%) 제조(1.94%) 기계·장비(1.94%) 등이 오르는 가운데 출판·매체복제(-0.85%) 운송·창고(-0.02%) 통신(-0.01%) 등이 약보합세를 보인다.

시총 상위 10개 종목 모두 강세를 보이고 있다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 560,000 전일대비 16,000 등락률 +2.94% 거래량 185,122 전일가 544,000 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능![클릭 e종목]"알테오젠, 코스피 대형 제약사와 견줄 수준…목표가↑"연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지 전 종목 시세 보기 close (3.31%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 146,100 전일대비 2,600 등락률 +1.81% 거래량 145,640 전일가 143,500 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 모두 가능...신청 당일 즉시外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감코스피, 외인·기관 동반 순매도에 4% 가까이 급락…4011 '마감' 전 종목 시세 보기 close (1.88%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 82,600 전일대비 3,300 등락률 +4.16% 거래량 1,889,636 전일가 79,300 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 코스피 3%대 급락…3960선 붕괴연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감 전 종목 시세 보기 close (3.28%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 180,200 전일대비 10,300 등락률 +6.06% 거래량 1,075,715 전일가 169,900 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...대체거래소 이용자도 가능!고배당 ETF에 쏠린 눈...기회를 살려줄 투자금 활용법은하나 "2월 MSCI 편입 종목도 외국인에 달렸다…이수페타시스 등" 전 종목 시세 보기 close (1.77%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 356,500 전일대비 22,000 등락률 +6.58% 거래량 186,806 전일가 334,500 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승美셧다운 종료·외국인 매수세…코스피, 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (8.37%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 391,000 전일대비 7,000 등락률 +1.82% 거래량 67,975 전일가 384,000 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 AI 시대 전력폭증… 2차전지, 드디어 반등 시동 걸리나투자 기회 놓치지 말자…4배 자금, 연 4%대 금리로 당일 확보반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (1.95%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 176,800 전일대비 3,400 등락률 +1.96% 거래량 195,758 전일가 173,400 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 OK外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승 전 종목 시세 보기 close (1.44%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 47,000 전일대비 700 등락률 +1.51% 거래량 144,161 전일가 46,300 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 최저 4%대 금리로 4배 레버리지…오늘 신청, 오늘 이용반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승HLB그룹, LMR 투자금 2069억 전액 납입 전 종목 시세 보기 close (1.84%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 229,000 전일대비 11,500 등락률 +5.29% 거래량 49,971 전일가 217,500 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 外人 순매수에 코스피 2% 가까이 반등…4089 마감반등한 코스피…장 초반 1.5%대 상승코스피, 3% 넘게 하락하며 4030선으로 '뚝' 전 종목 시세 보기 close (2.30%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 56,400 전일대비 2,600 등락률 +4.83% 거래량 230,369 전일가 53,800 2025.11.20 10:34 기준 관련기사 한국 증시, 하락 출발 후 장초반 강보합"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (4.09%) 등이다.





