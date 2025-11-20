'조지아 사태' 언급 트럼프 "바보같이 하지 말라고 했다"

외국인 근로자 반대 MAGA에

"미안하지만 외국 전문직 필요"

최근 지지율 하락 관련 해명

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴 D.C. 존 F. 케네디 퍼포밍아트센터에서 열린 '미-사우디 투자 포럼'에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9월 조지아주에서 벌어진 미 이민 당국의 한국 배터리 공장 노동자 단속을 언급하면서 "'난 바보같이 그렇게 하지 말라'라고 했고, 우리는 이걸 해결했으며 이제 그들(한국인 노동자)은 우리 사람들을 가르치고 있다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 열린 미·사우디아라비아 투자포럼에서 미국에 공장을 짓는 외국인 투자자들이 외국에서 전문 인력을 데리고 올 수 있어야 한다며 조지아 사태에 대한 '비판' 입장을 재확인했다.

그는 또 대만 반도체 기업 TSMC가 애리조나주에 건설 중인 반도체 공장 같은 "매우 복잡한 공장"을 건설해 운영하려면 수천 명의 외국인 전문 인력이 필요하다면서 "난 그런 사람들을 환영하겠다"고도 했다.

앞서 미 이민세관단속국(ICE)은 지난 9월4일 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장을 급습해 475명을 체포했다. 이 중에는 B-1 비자나 무비자 전자여행허가(ESTA) 제도로 입국한 한국인 317명도 포함됐다. 이후 트럼프 대통령은 미국인들에게 제조 기술을 전수할 외국 전문 인력 입국을 허용하겠다는 입장을 밝히고 비자 제도 개선을 위한 한미 워킹그룹도 가동했다.

트럼프 대통령은 이 같은 일련의 조치를 향한 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)' 진영의 비판을 의식한 듯 해명에 나서기도 했다. 그는 "난 나의 보수 친구들을 사랑하고 마가를 사랑하지만 이게(외국 전문 인력 수용) 마가"라며 "그 사람들은 우리 사람들에게 컴퓨터 칩을 만드는 방법을 가르칠 것이며 짧은 기간에 우리 사람들이 일을 잘하게 될 것이다. 그러면 그 사람들은 아마도 그들이 항상 가고 싶어 하는 집으로 돌아갈 수 있다"고 말했다.

그러면서 "이들은 나를 사랑하며 나도 그들을 사랑한다"면서 "그들은 믿기 어려울 정도의 애국자들이지만 단지 이해하지 못할 뿐"이라고 했다. 이어 "공장과 장비에 수십억 달러를 투자한 사람들이 공장을 열고, 운영하며, 가동하기 위해 자기 나라에서 자기 사람들을 많이 데려오는 것을 허용하지 않는다면 우리는 성공하지 못할 것이다. 미안하다"고 덧붙였다.

최근 국정운영 관련 대통령 지지율이 낮아진 데 따른 해명성 발언도 내놨다. 그는 "내 지지율이 막 내려갔지만, 똑똑한 사람들 사이에서는 지지율이 엄청나게 올라갔다"고 덧붙였다.

로이터통신이 여론조사기관 입소스와 지난 17일까지 나흘간 진행한 여론조사 결과에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 38%로 2기 행정부 출범 이후 최저치를 기록했다. 높은 물가로 인한 생활고와 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 조사 관련 처리 방식에 대한 불만이 주된 요인으로 꼽혔다.

한편 호세 무뇨스 현대차 사장은 조지아 사태와 관련해 백악관이 직접 전화를 걸어 사과했다고 이날 싱가포르에서 열린 한 행사에서 밝혔다. 무뇨스 사장은 또한 조지아 주지사 역시 전화를 걸어와 "이건 주 정부 관할이 아니다"고 말했다고 전했다. 그는 조지아주 사태가 "뜻밖의 나쁜 일"이었다면서도 미국 내 생산에 대한 현대차의 의지는 변함이 없다고 확인했다.





