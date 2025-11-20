泰총리 만난 대우건설 회장 "한류 접목한 개발사업, 시너지 낼 것"

정원주 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,515 전일대비 65 등락률 +1.88% 거래량 222,247 전일가 3,450 2025.11.20 09:05 기준 관련기사 5대 건설사, '곳간' 채우고 '원가율' 잡았다…'탈주택' 흐름도 뚜렷[건설 3Q 성적표]'탈서울' 수요 업고 '분상제' 날개…BS한양 수자인, 풍무역세권 3연타 흥행 예고[부동산AtoZ][르포]10·15 규제 피한 '김포 마지막 노른자위'…주말 견본주택 2만5000명 몰렸다[부동산AtoZ] 전 종목 시세 보기 close 회장이 지난 18일 태국 정부청사에서 아누틴 찬위라꾼 태국 총리를 만나 현지 신규사업 등 다양한 협력방안을 논의했다고 회사가 전했다.

정 회장은 이 자리에서 "대우건설의 52년 건설 노하우와 최근 베트남에서의 성공적인 부동산 개발사업 경험을 바탕으로 태국에서도 현지업체와 긴밀하게 협력하며 디벨로퍼로 적극적인 역할을 희망한다"며 "한류에 기반한 다양한 산업을 개발사업에 접목한 K-시티를 조성해 한국 업체의 투자 확대, 경제 활성화라는 시너지 효과를 만들어내고자 한다"고 말했다.

정원주 대우건설 회장이 18일 태국 정부청사에서 아누틴 찬위라꾼 태국 총리에게 코리아헤럴드 신문 동판을 전달하고 있다. 대우건설 제공 AD 원본보기 아이콘

찬위라꾼 총리는 "한국의 베트남 투자가 활발히 이루어지고 있는데 대우건설이 태국에도 많은 관심을 갖고 투자해 주기를 희망한다"며 "인센티브 제공 등 다양한 협력 방안을 고려하겠다"라고 말했다.

대우건설은 베트남에서 주거와 상업, 행정업무 등을 아우르는 한국형 신도시 개발사업인 스타레이크시티 사업을 수행하며 현지에서 호평받은 것으로 전해졌다. 이를 계기로 태국 등 다른 동남아 국가에 비슷한 사업모델을 늘리겠다는 구상을 갖고 있다. 이번에 찬위라꾼 총리 예방 역시 현지 진출과 실질적인 협력방안을 찾는 출발점이 될 것으로 내다본다.

정 회장은 "K 컬쳐를 공연할 수 있는 아레나를 건설하면 K 팝뿐 아니라 K 뷰티, K 푸드, K 클리닉 등 연계 사업을 확장 유치해 시너지를 낼 수 있다"며 "대우건설이 '마스터 디벨로퍼'가 되면 다른 한국 업체가 대우건설을 믿고 추가 투자를 하는 효과가 있다"고 덧붙였다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



