VC협회, 美보스턴서 스케일업 팁스 기업 해외 투자유치 지원

스케일업 팁스 글로벌 밋업 2 개최

글로벌 선도기업 방문, 1대1 투자상담 및 현지 IR 일정

한국벤처캐피탈협회(VC협회) 스케일업 팁스 본부는 20일 "지난 17~19일 미국 보스턴에서 '2025년 스케일업 팁스 글로벌 밋업2(보스턴)' 프로그램을 개최했다"고 밝혔다.

지난 7월 싱가포르에 이어 올해 두 번째로 개최한 이번 글로벌 밋업 행사는 세계적인 바이오 클러스터가 형성된 미국 보스턴에서 열렸다. 스케일업 팁스 참여기업과 바이오·헬스케어 및 딥테크 분야의 글로벌 투자 생태계 간 연계를 목적으로 기획됐다.

이번 프로그램에는 480여개 스케일업 팁스 참여기업 중 심사를 거쳐 선정된 10개사가 참가했다. 선정 기업은 출국 전 한달간 1대1 피칭 컨설팅, 전문가 사전 매칭 등 국내 준비 과정을 거쳤으며, 현지 프로그램은 사전 조사한 기업별 산업군 및 수요에 기반해 맞춤형으로 구성됐다.

스케일업 팁스 글로벌 밋업2(보스턴) 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. VC협회 AD 원본보기 아이콘

1일차는 현지 투자유치 활동에 앞서 전문가 특강 및 글로벌 선도기업 방문 일정으로 진행됐다. 1부인 현지 법률 강연은 FDA(미국 식품의약국) 승인, M&A(인수합병), 법인 설립 등을 주제로 북미 지역 대형 로펌 모건 루이스(Morgan Lewis)에서 진행했다. 2부에선 앨리코프(Alley Corp)의 딥테크 VC 관계자가 현지 벤처투자 동향 및 투자 생태계에 대해 강연했다. 같은 날 글로벌 산업용 소프트웨어 기업 다쏘시스템(Dassault Systems)의 3D 경험 연구실을 방문해 스타트업 협업 및 기술실증(PoC) 사례, 글로벌 커뮤니티 연계 등 오픈이노베이션 현황 및 기술 정보를 공유하기도 했다.

2일차엔 현지 산업 전문가 및 투자사 관계자와 참여기업 간 1대1 비즈니스 밋업을 진행했다. 국내 사전 매칭 프로그램을 기반으로 법률, 투자, 비즈니스 파트너 모색 등 다양한 분야에서의 상담이 이뤄졌다.

3일차엔 현지 IR(투자설명회) 및 네트워킹을 통한 본격적인 투자유치 활동이 진행됐다. IR엔 보스턴 지역 기반의 투자사 관계자 20인을 초청했고, 참여기업은 사전 컨설팅을 통해 준비한 자료를 활용해 발표했다. 또한 보스턴 현지 유명 투자사인 원웨이벤처스(One Way Ventures)와 스케일업 팁스 전문기관인 중소기업기술정보진흥원, VC협회 간 3자 업무협약을 체결함으로써 국내 유망 스타트업의 글로벌 시장 진출과 혁신 창업 생태계 조성을 위한 협력 기반을 마련했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>