[초동시각]의사들이 '지역에 남을 이유'

정부와 여당이 의료 불균형 해소를 위해 '지역의사제' 추진에 속도를 내면서 당장 2027학년도 대학 입시부터 지역의사선발 전형이 도입될 수 있다는 전망이 나온다. 의대생 중 일부를 별도로 뽑아 학비와 교재비, 기숙사비 등을 전액 지원하고 졸업 후 일정 기간 특정 지역에서 의무적으로 근무하도록 하겠다는 것이다. 정부는 갈수록 악화하는 수도권 대형 병원으로의 의료인력 쏠림과 지역·필수의료 공백을 막기 위한 불가피한 선택이라고 주장하는 반면, 의사단체는 의무 복무만으론 의사를 지역에 붙잡아 둘 수 없다고 반발한다. 젊은 의사들이 지역을 '잠시 거쳐 가는 곳'으로만 인식하고 이후엔 다시 서울과 수도권으로 옮겨갈 것이라는 이유다.

그런데도 정부가 지역의사제를 밀어붙이는 것은 그만큼 지역의료 정상화가 시급하고 절박한 문제이기 때문이다. 의무복무 10년이 "직업선택의 자유를 침해한다"는 의사들의 주장에 대해서도 법조계에서는 "국민의 생명과 건강을 보호하기 위한 합리적 제한"이라는 해석이 나온다. 제도의 방향성이 정해진 이상 이제 필요한 것은 '제도가 실제로 작동하도록 만드는 조건'을 갖추는 일이다. 의사들이 지역에 뿌리내리고 오래 진료할 수 있도록 유인책을 정교하게 설계해야 한다.

의료계 안팎에서 꼽는 그 첫 번째는 의대생들에게 충분히 훌륭한 교육을 보장하고 의사들의 근무 여건을 개선하는 일이다. 지역의사제의 핵심 목적은 지역 의료의 질을 높이는 데 있다. 하지만 지역 병원들은 오랜 기간 의료장비 노후화, 전공의 수급 불안, 취약한 응급의료체계 등 복합적인 문제에 시달려 왔고, 이런 환경에서 경험이 적은 의사에게 장기간 근무만을 요구하면 의료 공백을 메우기는커녕 오히려 인력 이탈과 불만족을 가중시킬 위험이 있다. 충분한 의료시설과 숙련된 의료진의 안정적인 배치, 원활한 협진 체계 등 의사들이 일할 수 있는 의료 환경이 먼저 갖춰져야 한다. 정부 차원에서도 연구비와 교육비를 지역에 집중적으로 배분해 '실력 있는 의사가 성장할 수 있는 곳'이라는 명확한 신호를 줘야 한다.

생활 기반에 대한 지원 역시 간과할 수 없다. 다른 직업과 마찬가지로 의사들 역시 가족 동반, 교육·문화 인프라 부족 등 생활 여건의 장벽을 크게 느낀다. 의료인력 확보가 필요한 지방일수록 인구 감소가 가장 심각한 곳이라는 사실을 감안하면 의료진의 주거 안정, 자녀 교육 등 포괄적인 지역 정주 전략이 병행돼야 한다. 의료정책은 의료 인프라만 다루는 것이 아니라 결국 지역의 삶 전체와 맞닿아 있다는 사실을 잊어서는 안 된다.

지역 의료기관 자체의 경쟁력 강화도 필수다. 지역엔 고급 의료서비스 수요가 부족하다는 통념은 깨진 지 오래다. 인구 고령화와 만성질환 증가로 지역에서도 고난도 진료의 필요성이 커지고 있다. 지역 병원이 단순한 1차 의료기관을 넘어 수도권과 연계한 협진 체계, 원격의료·인공지능(AI) 기반 진단 시스템 등을 갖춘다면 의사들에게도 새로운 기회의 장이 될 수 있다.

지역의사제는 지역의료를 되살리기 위한 의료인력 재배치에서 출발하지만 그것이 궁극적인 목적이어서는 안 된다. 이상적인 해법은 '의사로서 지역에서 일하는 것이 만족스럽다'는 인식을 만들어 내는 것이다. 사명감을 갖고 스스로 지역에 남아 일하고 싶은 이유를 만들어 주는 것이 지역의사제 시작에 앞서 놓치지 말아야 할 진짜 과제다.





조인경 바이오중기벤처부 차장



