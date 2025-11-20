중국의 일본여행 제재, 항공주 영향은[클릭e종목]

'한일령'으로 여행·면세주 급등

한투 "항공주 수혜는 제한적"

과거 중국의 한한령으로 인해 일본 관광업계가 반사이익을 얻었다. 최근 일본 총리의 대만 관련 발언 이후 중국 정부가 일본여행 자제령(한일령) 등 제재 수위를 높이고 있다. 실제 중국인들의 일본행 항공권 예약 취소가 속출하고 있다. 이제 한일령으로 우리나라가 중국 여행 수요를 대신 흡수할 차례다. 이미 여행과 면세 관련주는 급등했다.

20일 한국투자증권은 '한일령에도 결국 답은 정해져 있다' 보고서에서 항공업종의 경우 플러스 요인은 맞지만, 생각만큼 수혜가 크진 않을 것으로 전망했다.

항공주, 중국 모멘텀은 항상 단발성으로 끝나

우리나라의 일본 입국자수 성장세가 꺾였던 올해 여름, 중국인들의 일본 여행수요는 6년 만에 최고치를 기록했다. 올해 중국의 한국 방문객 증가율이 17%인데 비해, 일본은 43%나 됐다. 하지만 최근 중·일 갈등이 가시화하면서 우리나라가 반사수혜를 누릴 기회가 왔다. 특히 9월말 중국인 관광객 무비자 입국 허용 조치와 함께 시너지가 날 것으로 예상되고 있다.

최고운 한국투자증권 애널리스트는 "항공사 주가에서 중국 관련 모멘텀은 대부분 단발성 이슈에 그쳤다는 점에 주의할 필요가 있다"며 "여객 실적에서 중국 비중은 생각만큼 크지 않고, 항공사별 수혜도 시장 기대와 차이가 있다"고 지적했다.

그나마 LCC 보다는 FSC가 수혜

베이징·상하이 등 주요 노선의 운수권은 FSC(종합서비스항공사)들이 과점하고 있다. 올해 중국 노선의 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,250 2025.11.20 개장전(20분지연) 관련기사 대한항공, 아태 최대 항공 엑스포서 2관왕대한항공·인하대병원, '항공응급콜' 심포지엄 첫 개최대한항공, 가을 수확철 맞이 농촌 일손돕기·의료봉사 전 종목 시세 보기 close ·아시아나항공 양대 국적사 점유율은 올해 10월까지 34%다. 반면 한·중 항공여객에서 국적 LCC(저가항공사) 점유율은 12% 수준에 불과하다. 전체 LCC 국제선 여객에서 중국 노선 비중은 6%에 그친다. LCC는 중국 항공 자유화 협정이 체결되지 않아 노선 확대에 한계가 있다. 따라서 중국에서 한국으로 오는 인바운드 수혜만으로 현재의 적자 기조를 바꾸기 어려울 전망이다.

항공편 공급은 정부 규제하에 있기 때문에 늘리는 데 제약이 있다. 따라서 수요가 늘어나면 자연스레 운임이 올라갈 수 밖에 없다. 최고운 애널리스트는 대한항공에 대해 "3분기 실적부진 이후 컨센서스도 충분히 내려와 있어, 4분기부터는 다시 차별화된 이익흐름을 보여줄 전망"이라며 "환율 상승 리스크로 주가 조정 시 매수기회로 추천한다"고 밝혔다. 대한항공은 4분기 화물에서도 IT·반도체 수요 강세에 따른 수혜가 예상되며 성과급 충당금 환입에 따른 비용절감도 가능하다는 점도 호재다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



