[날씨]전국 대체로 흐림…곳곳에 비·눈

목요일인 20일은 전국이 대체로 흐리고 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 수도권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 강원 내륙·산지와 충북 북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울 또는 0.1㎝ 미만의 눈이 올 것으로 예상된다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 3.3도, 인천 4.6도, 수원 2.7도, 춘천 -2.3도, 강릉 7.0도, 청주 3.5도, 대전 3.3도, 전주 4.3도, 광주 4.9도, 제주 10.5도, 대구 0.8도, 부산 4.4도, 울산 2.6도, 창원 3.0도 등이다. 낮 기온은 11∼16도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼1.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



