에어부산, ‘항공여행마켓’ 참여… 항공·여행 산업 활성화 앞장

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.20 08:38

언론사 홈 구독
부산-마쓰야마 왕복권 등 경품 마련… 포토부스·룰렛 이벤트 운영

에어부산(대표 정병섭)이 지역 항공·여행 산업 활성화를 위해 부산시와 한국공항공사가 공동 주최하는 '2025 항공여행마켓'에 참여한다.


에어부산은 20일과 21일 이틀간 부산시청 1층 로비홀에서 열리는 이번 행사에서 지역민에게 실속 있는 여행 정보 제공과 다양한 체험 프로그램을 운영한다고 19일 전했다.

행사 부스에는 △포토부스 △룰렛 이벤트 △가챠 뽑기 등 방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 마련되고, 경품으로는 부산-마쓰야마 왕복 항공권, 해당 노선 항공권 구매 시 사용 가능한 할인 쿠폰, 에어부산 로고 상품 등이 제공된다.


'항공여행마켓'은 부산시와 한국공항공사가 지역 항공·여행산업의 경쟁력을 강화하기 위해 마련한 행사로, 에어부산은 행사 첫해인 2020년부터 매년 참여하며 지역 대표 항공사로서 역할을 이어오고 있다.


에어부산 관계자는 "지역의 의미 있는 행사에 함께하게 돼 기쁘다"며 "18년간 김해공항과 함께 성장해온 만큼 지역사회와의 상생·협력에 기반해 항공·여행 산업에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

에어부산 '2025 항공여행마켓' 참가 포스터.

에어부산 '2025 항공여행마켓' 참가 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

