"美 반도체 관세 지연 가능성…미중갈등·물가 우려"

도널드 트럼프 미국 행정부의 반도체 관세 부과가 지연될 가능성이 크다고 로이터통신이 19일(미국 현지시간) 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

소식통들에 따르면 트럼프 행정부 관계자들이 최근 수일 새 정부 및 민간 산업계 이해관계자들에게 반도체 관세 부과가 곧 이뤄지지 않을 수 있다는 입장을 전달했다.

앞서 지난 8월 6일 트럼프 대통령은 "반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것"이라며 "미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)"가 부과 대상이라고 밝혔다. 이어 8월 15일엔 "다음 주 반도체 관세를 설정할 것"이라고 예고했다. 그러나 트럼프 행정부는 그로부터 3개월 이상 지난 현재까지 반도체 분야 관세를 발표하지 않고 있다.

로이터 통신은 이 같은 기류 변화에 중국을 자극할 것에 대한 우려와 물가 우려가 있다고 짚었다.

복수의 소식통은 트럼프 행정부가 중국을 자극하지 않기 위해 반도체 관세에 신중한 접근 방식을 취하고 있다고 전했다. 현재 휴전 상태인 미·중 무역전쟁에 다시 불이 붙고, 중국이 희토류 수출 통제 카드를 꺼내는 것을 우려한 것이다.

또 반도체 관세 도입 시 미국의 연말 최대 쇼핑 시즌을 앞두고 물가 인상 압박이 커질 수 있다는 점도 고려한 것으로 보인다. 반도체 관세를 인상하면 냉장고부터 스마트폰까지 전자기기 전반의 가격이 상승할 수 있다.

지난 4일 일부 주에서 치러진 지방선거에서 공화당이 패배하고 최근 트럼프 대통령의 지지율이 하락한 배경에는 물가가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

다만 백악관과 상무부 등은 반도체 관세 관련 정부 정책에 변함이 없다는 입장이다.

쿠시 데사이 백악관 부대변인은 "트럼프 행정부는 국가 및 경제 안보에 필수적인 제조업을 미국으로 되돌리기 위해 모든 행정 권한을 활용하는 데 전념하고 있다"며 "익명 제보를 바탕으로 이와 다른 내용을 보도하는 것은 모두 가짜뉴스"라고 말했다.

미 상무부 관계자도 "반도체 232조 관세 관련 상무부 정책에는 변화가 없다"고 했다.

그러나 이들은 반도체 관세가 언제 도입될지에 대해선 언급을 하지 않았다.

소식통은 반도체 관세에 대해 행정부가 승인하기 전까지는 어떤 결정도 최종 결정이 아니며, 언제든 세 자릿수 관세가 부과될 수 있다고 했다.

한편 최근 발표된 한미 정상회담 공동 팩트 시트는 미국의 대한국 반도체 관세의 경우 앞으로 미국이 다른 나라와 체결할 합의보다 불리한 대우를 하지 않기로 했다. 다만 비교 대상 국가는 반도체 교역량이 한국 이상인 국가로 한정됐다.





