본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, 이집트 카이로 도착…對중동 구상에 주목

임철영기자

입력2025.11.20 06:11

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중동·아프리카를 순방 중인 이재명 대통령이 아랍에미리트(UAE)를 떠나 19일 오후(현지시간) 이집트 카이로에 도착했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 20일 오전 압델 파타 엘시시 이집트 대통령을 만나 정상회담과 공식 오찬 등 일정을 소화할 계획이다.


양 정상은 수교 30주년을 기념해 양국 간 교역과 문화협력을 확대하는 방안을 깊이 논의할 것으로 보인다. 특히 아랍에미리트(UAE)와 같이 이집트와 별도의 업무협약(MOU) 등이 체결될 가능성도 있다. 이어 이 대통령은 카이로 대학교에서 연설을 할 예정이다. 위성락 국가안보실장은 순방 일정을 소개하면서 "연설에서 우리 정부의 대(對)중동 구상을 밝힐 예정"이라고 설명했다.

양국 문화 교류에 대한 논의도 이어질 전망이다. 최근 이집트 젊은 층을 중심으로 한국 드라마·영화 등이 인기를 끌고 있다. 저녁에는 이집트에 거주하는 해외 동포들과 간담회를 연다.


이후 이 대통령은 다음 날 이집트를 떠나 주요 20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국 요하네스버그로 이동한다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"에스파 오지 마" 5만명 청원까지…K팝 그룹에 '불똥'튄 中·日 갈등 "에스파 오지 마" 5만명 청원까지…K팝 그룹에 '불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기