서머스 전 美 재무, 엡스타인 이메일 공개 후 오픈AI 이사 사임…파문 확산

미 하원 공개 문건서 엡스타인과 친분 드러나

서머스 "공적 역할 모두 내려놓겠다"…하버드대, 조사 착수

래리 서머스 전 미국 재무부 장관이 성범죄자 제프리 엡스타인과의 이메일 문건이 공개된 이후 '챗GPT' 개발사인 오픈AI 이사회에서 물러나겠다고 밝혔다. 전날 연방 상·하원이 엡스타인 문건 전면 공개 법안을 통과시키면서 추가로 거물급 인사들의 실명이 드러날 가능성이 높아 미국 사회에 큰 파장을 일으킬 것이란 관측이 나온다.

래리 서머스 전 미국 재무부 장관. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서머스 전 장관은 19일(현지시간) 발표한 성명에서 "공적 의무에서 물러나겠다는 기존 발표에 따라 오픈AI 이사직에서도 사임하기로 결정했다"고 말했다. 그는 "봉사할 기회를 얻은 데 감사한다"며 "회사에 큰 잠재력이 있다고 생각하며 앞으로의 발전을 지켜보길 기대한다"고 덧붙였다.

서머스 전 장관은 빌 클린턴 행정부에서 재무장관을 니냈고, 버락 오바마 행정부에서는 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 맡았던 민주당 진영의 대표적 인사다. 오픈AI 이사회에는 샘 올트먼 최고경영자(CEO) 축출 파동 이후인 2023년 11월 새 이사진 구성 과정에서 합류했다.

오픈AI도 성명을 통해 "그가 이사회에 가져온 많은 기여와 관점에 감사한다"고 밝혔다.

서머스 전 장관은 최근 엡스타인과의 친밀한 관계가 드러나며 논란의 중심에 섰다. 미 하원 감독위원회가 최근 공개한 2만여건의 엡스타인 관련 문건에는 서머스 전 장관이 엡스타인 체포 전인 2019년 3월까지 수년간 주고받은 이메일이 포함돼 있으며, 특히 그가 엡스타인에게 혼외관계와 관련한 조언을 구했다는 내용이 담겼다.

논란이 커지자 서머스 전 장관은 지난 17일 모든 공식 활동에서 물러나겠다는 입장을 밝혔다. 다만 2001~2006년 총장을 지냈던 하버드대에서의 강의는 계속하겠다고 했다. 하버드대는 서머스 전 장관과 엡스타인의 관계에 대한 조사를 진행 중이다.

엡스타인 문건 공개는 미국 정·재계는 물론 학계까지 영향을 미치며 파문이 확산되고 있다. 엡스타인은 뉴욕의 억만장자 헤지펀드 매니저 출신으로, 2008년 미성년자 성착취 혐의로 유죄를 인정했고 2019년 수감 중 스스로 목숨을 끊었다. 그의 인맥과 사생활이 담긴 문서에는 여러 거물급 인사가 포함돼 있으며, 도널드 트럼프 미 대통령도 그 중 한명이다. 미국 연방 상·하원은 전날 엡스타인 관련 자료를 전면 공개하는 법안을 통과시켰다. 트럼프 대통령은 그동안 엡스타인의 범죄와 자신은 무관하다고 주장해왔고, 최근 문건 공개에 부정적이었던 입장을 바꿔 의회에 법안 통과 지지를 촉구했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>