본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

세계에서 9번째로 임대료 비싼 상권은…서울 '이 지역'

김현정기자

입력2025.11.19 21:49

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

명동, 전 세계 상권 임대료 9위
1위는 영국 런던 뉴 본드 스트리트

서울 명동이 전 세계에서 임대료가 9번째로 높은 곳으로 조사됐다.


19일 글로벌 부동산 서비스기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 발표한 세계 상권 보고서에 따르면 서울 명동의 연간 임대료는 1제곱피트(1sq ft)당 653달러로 나타났다. 이는 전년보다 약 1% 상승한 수치로, 전 세계 상위 9위다. 명동은 지난해에도 9위를 차지했다.

서울 중구 명동 길거리

서울 중구 명동 길거리

AD
원본보기 아이콘

쿠시먼앤드웨이크필드 한국지사 김성순 부대표는 "명동은 K컬처와 K웨이브를 선도하는 한국 대표 메가 상권"이라며 "우수한 광역 교통망과 풍부한 호텔 및 오피스 인프라가 결합해 내외국인 관광객은 물론 직장인까지 아우르는 견고한 수요 기반을 형성하고 있다"고 설명했다.

세계에서 가장 비싼 상권 1위는 지난해 3위였던 영국 런던 뉴 본드 스트리트로 조사됐다. 이곳은 연간 임대료가 전년 대비 22% 상승해 1제곱피트당 2231달러를 기록하며 최고가 상권에 등극했다.


이어 지난해 1·2위였던 이탈리아 밀라노 비아 몬테나폴레오네(2179달러)와 미국 뉴욕 어퍼 피프스 애비뉴(2000달러)가 한 단계씩 내려와 2·3위를 차지했다.


다음으로 ▲홍콩 침사추이(1515달러) ▲프랑스 파리 샹젤리제 거리(1364달러) ▲일본 도쿄 긴자(1257달러) ▲스위스 취리히 반호프슈트라세(1051달러) ▲호주 시드니 피트 스트리트 몰(795달러) 순으로 뒤를 이었다.

아시아태평양 지역을 기준으로 보면, 임대료 1위는 홍콩 침사추이가 차지했고 이어 ▲홍콩 코즈웨이베이(1374달러) ▲도쿄 긴자(1257달러) ▲도쿄 오모테산도(1028달러) ▲오사카(914달러) 등 순으로 나타났다. 한국에서는 명동이 9위, 강남역(578달러)이 10위에 올랐다.


전 세계적으로 리테일 임대료는 평균 4.2% 상승했고, 조사 대상 상권의 58%에서 임대료가 올랐다. 지역별로 보면 미주 지역은 7.9%, 유럽은 4% 상승을 기록했으며, 아시아태평양은 2.1% 상승한 것으로 조사됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

신안 장산도 해상서 267명 탄 제주발 목포행 여객선 좌초(1보) 신안 장산도 해상서 267명 탄 제주발 목포행 여객... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기