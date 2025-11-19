본문 바로가기
[속보]김민석 총리 "신안 여객선 좌초, 모든 장비 투입해 승객전원 구조하라"

송승섭기자

입력2025.11.19 21:35

19일 오후 8시 17분께 전남 신안군 장산도 남방 족도에 여객선 퀸제누비아2호가 좌초돼 해경이 구조 작업을 벌이고 있다.

김민석 국무총리가 19일 전남 신안군에서 발생한 여객선 좌초 사고에 대해 "해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입하여 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조할 것"을 지시했다.


국무총리실은 이날 오후 김 총리가 이같은 지시를 내렸다고 밝혔다.

또 김 총리는 "현장지휘체계를 즉시 가동하고 사고 해역에 기상·해상 상태를 면밀히 점검하여 2차 사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하라"며 "지방자치단체는 인근 항포구에 임시대피 및 의료지원 체계를 선제적으로 마련하고 구조된 승객의 사후조치에 만전을 기하라"고 했다.


그러면서 "모든 관계기관은 단 한명의 인명피해도 발생하지 않도록 끝까지 총력을 다할 것"을 주문했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
