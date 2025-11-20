美 용접공 일당 무려 70만원…인건비 부담 커진 韓 기업들 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①美 현지 숙련인력 확보비용 급격히 올라
②금융감독원 '2025년 1~9월 보험회사 경영실적' 발표
③인터넷은행, 주담대 금리↑, 금리 상단 7%대까지
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…엔비디아 실적 앞두고 상승
○AI 거품 우려 잠재울지 주목
○FOMC 의사록 "다수 위원, 12월 금리 동결 주장"…연내 추가 인하 불투명
TOP 3 NEWS
■ 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄'
○LG엔솔 공장 건설현장도 비슷
○"美현지인·비자 있는 韓 전문가 6만~8만원대 수준"
■ 보험사 3분기 누적 순익 11조2911억원…전년比 15.2%↓
○손보사 순익 19.6% 감소…자동차보험 등 손해율 악화
○투자이익 증가에도 손해율 악화, 비용 증가로 보험이익 감소
■ 인뱅 주담대 금리 상단은 7%대…금리 고공행진
○변동형 주담대 금리 오름세
○영끌족 이자 부담 더 커질 듯
그래픽 뉴스 : 인력난·인건비 급등…현대차-LG엔솔합작공장, 공기 늦췄다
○공사재개 나선 LG엔솔
○완공 후에도 고임금 고착화
○대미투자 속도 조절 가능성
돈이 되는 法
■ 필립스코리아 90억 법인세 소송 파기환송
○과세당국, 필립스에 법인세 약 90억원 경정고지
○대법 "독립적 유지보수 서비스 지원 거래로 보기 어려워"
■ "인보사 사태 책임 회피 안해"
○항소심 선고는 내년 2월 5일
○이 회장 "책임 회피할 마음 없다"
■ LG 구연경·윤관 재판 '4월 11일' 공방
○검찰 "사실상 미리 투자" vs 피고 "금액과 계약 당사자만 결정"
○자본시장법 제174조 두고 다퉈
오늘 핵심 일정
○국내
씨엠티엑스 코스닥 상장, 확정 공모가 6만500원
삼성스팩12호 코스닥 청약,확정 공모가 2000원
미래에셋비전스팩9호 코스닥 청약, 확정 공모가 2000원
○해외
00:30 미국 원유재고
03:00 미국 20년물 채권입찰
04:00 미국 연방공개시장위원회회의록
16:00 독일 생산자물가지수(MoM) (10월)
22:30 미국 평균 시간당임금 (MoM) (9월)
22:30 미국 실업률 (9월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 40%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
