美 용접공 일당 무려 70만원…인건비 부담 커진 韓 기업들 [3분 브리프]

입력2025.11.20 08:00

시계아이콘00분 54초 소요
[한 눈에 읽기]
①美 현지 숙련인력 확보비용 급격히 올라
②금융감독원 '2025년 1~9월 보험회사 경영실적' 발표
③인터넷은행, 주담대 금리↑, 금리 상단 7%대까지

MARKET INDEX
美 용접공 일당 무려 70만원…인건비 부담 커진 韓 기업들 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…엔비디아 실적 앞두고 상승

○AI 거품 우려 잠재울지 주목

○FOMC 의사록 "다수 위원, 12월 금리 동결 주장"…연내 추가 인하 불투명

TOP 3 NEWS
■ 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄'
○국내 용접공 인건비 대비 2.5배
○LG엔솔 공장 건설현장도 비슷
○"美현지인·비자 있는 韓 전문가 6만~8만원대 수준"
■ 보험사 3분기 누적 순익 11조2911억원…전년比 15.2%↓
○생보사 순익 8.3% 줄어…손실부담비용 증가
○손보사 순익 19.6% 감소…자동차보험 등 손해율 악화
○투자이익 증가에도 손해율 악화, 비용 증가로 보험이익 감소
■ 인뱅 주담대 금리 상단은 7%대…금리 고공행진
○코픽스 두 달 연속 상승
○변동형 주담대 금리 오름세
○영끌족 이자 부담 더 커질 듯
그래픽 뉴스 : 인력난·인건비 급등…현대차-LG엔솔합작공장, 공기 늦췄다
○공사재개 나선 LG엔솔

○완공 후에도 고임금 고착화

○대미투자 속도 조절 가능성

돈이 되는 法
■ 필립스코리아 90억 법인세 소송 파기환송
○'필립스 승소' 원심 깨고 서울고법으로 파기환송
○과세당국, 필립스에 법인세 약 90억원 경정고지
○대법 "독립적 유지보수 서비스 지원 거래로 보기 어려워"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111915450349784
■ "인보사 사태 책임 회피 안해"
○검찰, 이웅열 회장 징역 10년 구형
○항소심 선고는 내년 2월 5일
○이 회장 "책임 회피할 마음 없다"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111915485281408
■ LG 구연경·윤관 재판 '4월 11일' 공방
○메지온 주식 3만5990주 매수가 쟁점
○검찰 "사실상 미리 투자" vs 피고 "금액과 계약 당사자만 결정"
○자본시장법 제174조 두고 다퉈
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025111915514007347

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

씨엠티엑스 코스닥 상장, 확정 공모가 6만500원

삼성스팩12호 코스닥 청약,확정 공모가 2000원

미래에셋비전스팩9호 코스닥 청약, 확정 공모가 2000원


○해외

00:30 미국 원유재고

03:00 미국 20년물 채권입찰

04:00 미국 연방공개시장위원회회의록

16:00 독일 생산자물가지수(MoM) (10월)

22:30 미국 평균 시간당임금 (MoM) (9월)

22:30 미국 실업률 (9월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 2℃(4℃) ｜최고기온 : 13℃(5℃)
○강수확률 오전 40%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

