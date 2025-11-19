"시각장애 손자에게 희망 되길"…4명에 새 삶 선물한 50대

故 노승춘씨, 교통사고로 뇌사

장기기증으로 4명에 새 삶 선물

교통사고로 뇌사 상태에 빠진 50대 가장이 장기기증을 통해 4명의 생명을 살리고 하늘로 떠났다.

19일 한국장기조직기증원에 따르면 노승춘씨(55)는 지난 8월14일 가톨릭대학교 의정부성모병원에서 심장, 폐장, 간장, 신장을 기증해 4명에게 새로운 삶을 선물했다.

고인은 사망 나흘 전인 10일 교통사고를 당해 병원에 이송됐으나, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태에 빠졌다. 특히 사고 다음 날이 고인 아들의 생일이었기에 가족들의 슬픔은 더욱 깊었다.

기증자 노승춘씨의 생전 모습.한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

가족들은 평소 고인이 장기기증의 뜻을 자주 밝혀왔다고 전했다. 특히 고인의 손자가 선천적인 시각 장애를 갖고 태어나, 그는 생명을 나누는 일이 얼마나 소중한지 누구보다 잘 알고 있었다. 또 좋은 일을 하면 언젠가 손자에게도 밝은 세상을 볼 수 있는 기적같은 일이 생길 것이라는 믿음이 있었다고 한다.

경기도 파주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 고인은 밝고 활동적인 성격으로 사람들과 어울리기 좋아했으며, 언제나 가족들을 먼저 챙기는 남편이자 아버지였다. 그는 자영업과 공장 건설 업무 등 다양한 일들을 했으며 어려운 사람을 보면 먼저 다가가 도움의 손길을 내미는 따뜻한 사람이었다. 또 가족의 생계를 위해 사고가 있던 날까지도 성실히 일하며 책임을 다하는 사람이었다.

고인의 아내 윤정임씨는 "아무리 힘들어도 힘든 내색 하나 없이 가족 생각만 하던 당신에게 고맙고, 너무나 많이 사랑한다"며 "당신이 지키고 싶어 했던 우리 가족 이제 제가 지켜줄 테니, 맘 편히 잘 지내길 바란다"고 마지막 인사를 건넸다.





