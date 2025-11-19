[속보] 李대통령, 김건희 특검 수사기간 30일 연장 승인

[속보] 李대통령, 김건희 특검 수사기간 30일 연장 승인
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령, 김건희 특검 수사기간 30일 연장 승인
2025년 11월 19일(수)
[속보] 李대통령, 김건희 특검 수사기간 30일 연장 승인
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"촌스러워, 누가 입어" 했는데…제니·카리나도 입더니 '인기 폭발'
"진짜 우리 아기 아니었다, 가슴이 쿵쾅"…산후조리원 CCTV 보던 산모 '경악'
삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄'
"아이가 저렇게 바른다고?" 바이럴 마케팅 의혹에 토니모리 "사실 아냐"
'피고인석' 앉은 김건희 모습 다시 공개…"몸 상태 좋지 않아" 들것 기대 이동
"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소
출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배
포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래
"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상
고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"
李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?