카카오헬스케어, 차바이오그룹 등서 1000억 투자 유치

정동훈기자

입력2025.11.19 18:31

카카오헬스케어는 차바이오그룹 등으로부터 총 1000억원 규모의 신규 투자를 유치한다고 19일 밝혔다.


이번 투자는 카카오와 차바이오그룹 간 지분 교환을 통한 전략적 협력을 목적으로 한다.

카카오는 헬스케어 사업 강화를 위해 글로벌 헬스케어 사업 역량을 갖춘 차바이오텍 지분을 인수하고, 차바이오그룹은 디지털 헬스케어 기술 고도화를 위해 카카오헬스케어 지분을 취득하며 파트너십을 강화한다.

양사는 지분 교환과 함께 카카오헬스케어에 500억원을 투자한다. 먼저 차바이오그룹의 차케어스·차AI헬스케어가 700억원에 카카오로부터 카카오헬스케어 지분을 확보한다. 카카오는 이 중 300억원을 차바이오텍 지분 인수에, 400억원을 카카오헬스케어 지분 재투자에 활용한다. 차AI헬스케어는 카카오헬스케어에 100억원을 별도로 투자한다.


이와 함께 외부 투자자들로부터 500억원 규모의 투자도 유치한다. 내년 1분기까지 두 차례 거래를 통해 카카오헬스케어 지분율은 차케어스·차AI헬스케어 43.08%, 카카오 29.99%, 외부 투자자 26.93%로 구성될 예정이다.


카카오헬스케어는 총 1000억원의 사업 자금으로 AI 기반 모바일 건강관리 설루션 '파스타'(PASTA), 'HRS'와 '헤이콘' 등 의료 데이터 사업, 병원 컨시어지 서비스 '케어챗' 중심의 사업 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

아울러 차바이오그룹과의 시너지를 바탕으로 글로벌 진출과 온·오프라인 연계 디지털 헬스케어 사업 활성화에 박차를 가할 방침이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
