바이오헬스

셀트리온, 5220억 규모 'TROCAD' ADC 플랫폼 도입

정동훈기자

입력2025.11.19 18:30

셀트리온은 국내 바이오텍 트리오어와 종양 미세환경 선택적 활성화 플랫폼 'TROCAD'에 대한 기술실시 및 라이선스 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

인천 송도 셀트리온 2공장 전경./인천=김현민 기자 kimhyun81@

계약 규모는 5220억원이다. 트리오어는 2021년 설립된 신약 개발 플랫폼 기술 기반 바이오테크 기업이다. TROCAD는 항체·약물접합체(ADC)를 포함한 항체 기반 치료제에 적용 가능한 플랫폼 기술로, 암 조직에는 약물이 더 정확하게 도달하도록 하고 정상 세포에는 불필요하게 결합하지 않도록 차단하는 이중 기능을 갖춘 구조다.


계약에 따라 셀트리온은 TROCAD 기술을 활용해 최대 6개 타깃에 대한 독점적 개발 및 실시권을 확보한다.

트리오어는 "셀트리온은 해당 기술을 활용해 6개 타깃을 대상으로 차세대 ADC 개발과 상업화를 추진할 것"이라며 "2개 타깃에 대해서는 공동개발 옵션을 행사할 수 있고 옵션 행사 시 양사는 ADC 적용 기술 및 노하우를 공유한다"고 전했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
