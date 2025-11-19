터질듯한 입술·팽팽한 피부…美 워싱턴서 '마가 스타일' 성형 유행

트럼프 행정부 출범 후 유행



도널드 트럼프 미국 행정부 출범 이후 수도 워싱턴 D.C에서 눈에 띄게 티나고 과장된 스타일의 성형이 유행하고 있다는 보도가 나왔다.

18일(현지시간) 영국 일간 가디언은 트럼프 행정부 출범 이후 마가(MAGA·Make America Great Again·미국을 다시 위대하게·트럼프의 선거 구호) 진영 엘리트 여성의 획일적인 외모가 주목받고 있으며, 워싱턴 D.C에서도 '마가 여성 따라잡기' 성형이 점차 인기를 끌고 있다고 보도했다.

트럼프 대통령의 자택이 있는 플로리다주 마러라고의 이름을 따 '마러라고식 외모'라고도 불리는 마가 스타일 성형의 특징은 과도한 인위성이다. 주름 하나 없이 팽팽한 피부, 벌에 쏘인 듯 두꺼운 입술, 볼륨감 넘치는 볼과 이마, 과도하게 짙은 눈썹 등 누가 봐도 성형의 흔적이 뚜렷한 스타일이다.

대표적인 '마러라고 얼굴'로는 크리스티 놈 미국 국토안보부 장관, 트럼프 대통령 장남 트럼프 주니어의 전 여자친구이자 주그리스 대사로 활동 중인 킴벌리 길포일, '마가 인플루언서' 로라 루머 등이 꼽힌다.

'잠자는 숲속의 공주' 동화에 등장하는 마녀 말레피센트를 연상케 하는 인공적인 모습은 그동안 단정한 이미지의 도시였던 워싱턴 D.C와는 어울리지 않아 보인다. 그러나 트럼프 대통령이 재집권한 후 이런 스타일을 원하는 고객들이 늘고 있다고 현지 성형외과 의사들은 전했다.

워싱턴 D.C에서 성형외과 의사로 일하는 켈리 볼든은 20~30대 고객들이 실제로 "인공적인 느낌이 마음에 든다"고 말한다고 밝혔다. 그는 백악관 최연소 대변인인 캐럴라인 레빗 대변인과 애나 캘리 부대변인 등 젊은 행정부 구성원의 등장이 이런 트렌드에 영향을 미쳤을 것이라고 분석했다. 또 다른 성형외과 의사인 셔빈 나데리는 이러한 모습이 "현대 귀족의 가면"과 같다고 설명하기도 했다.

정치판에서 미적인 문제는 오랫동안 불편한 주제였으며, 그 대상이 여성인 경우 더욱 그렇다. 지난 4월 USA투데이 칼럼니스트 니콜 러셀은 마가 진영 여성들의 외모를 '마러라고식'이라고 조롱하는 것은 보수 여성에 대한 잔혹한 공격이라고 주장하기도 했다.

하지만 가디언은 "이민자 단속 당시 화려한 의상 위에 방탄조끼를 입은 놈 장관을 보라"며 "다른 사람들에게는 이런 외모가 트럼프와 그의 정책에 대한 충성심을 상징한다"고 짚었다.





