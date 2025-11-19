본문 바로가기
강원도, 산학융합지구 준공…"대학·기업 모두 '윈윈'하는 구조"

이종구기자

입력2025.11.19 17:04

총사업비 307억원…문막 산업단지 내 대학·기업·연구기관 한 자리에
100명 이상 전문인력 양성·20명 이상 신규 고용창출·50건 이상 기업지원 목표

강원특별자치도(도지사 김진태)는 19일 원주 문막읍에서 '강원 산학융합지구(이하 '지구') 준공식'을 개최했다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사 등 참석자들이 19일 원주 문막읍에서 '강원 산학융합지구 준공식'에서 테이프커팅을 하고 있다. 강원도 제공

준공식에는 김진태 도지사를 비롯해 관련 기관 및 기업체 등 약 150명이 참석해 강원 산학융합지구의 출발을 함께 축하했다.


본 지구는 산업통상부 국가직접사업으로 2019년 10월에 공모 선정된 이후 총사업비 307억원(국비 117억원, 도비 52억원, 시비 52억원, 기타 86억원)이 투입된 사업으로, (사)강원산학융합원이 주관해 추진해왔다.

연면적 8465㎡(약2560평) 규모로 조성된 지구는 ▲1층 문화·복지·편의시설 ▲1~3층은 기업 입주가 가능한 기업연구관 ▲4~6층은 강릉원주대 3개 학과(정보통신공학과, 멀티미디어공학과, 자동차학과)가 이전하는 산업단지 캠퍼스로 구성된다.


도내 최초로 구축된 산학융합지구로 기업·대학·연구기관이 한 공간에 모여 'R&D-인력 양성-채용'까지 이어지는 산학연 협력의 선순환 구조를 실현하는 도 핵심 거점으로 성장할 것으로 기대된다.


지구는 2019년부터 현재까지 현장맞춤형 인재양성 및 일자리 창출을 지속 추진해 왔으며, 총 2713명, 895개사 참여, 99명 채용, 기술지원 94건의 성과를 거뒀다.

앞으로 준공된 시설을 활용해 연간 ▲100명 이상 전문 인력 양성 ▲20명 이상 신규 고용창출 ▲50건 이상 기업지원을 목표로 하고 있다.


특히, 강원 1도 1국립대 정책에 따라 2026년부터 주관대학이 강릉원주대학교에서 강원대학교로 통합됨에 따라 참여학과 확대와 산업 분야 다변화가 본격 추진될 예정이다.


한편, 본 지구의 체계적 운영을 뒷받침하기 위해, 강정호 강원특별자치도의원(국민의힘·속초)이 2025년 10월 '강원특별자치도 산학융합지구 활성화 지원 조례안'을 발의했으며, 원안대로 통과되었다. 이번 조례 제정으로 산학연 연구개발 공동체 형성, 기술이전 및 사업화에 관한 사업 등 지구 활성화를 위한 다양한 지원이 가능해졌다.


김진태 도지사는 "이번 산학융합지구 준공으로 대학, 기업, 연구기관이 한 자리에 모이게 되면서 학생들은 이곳에서 학교를 다니며 기업 실습과 다양한 소통의 기회를 얻게 되었고, 기업인들은 산업단지 내에 국립대학 캠퍼스가 들어서면서 대학을 이용할 수 있는 기회를 갖게 됐다"며 "대학, 기업 모두에게 윈윈이 되는 구조가 마련됐다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
