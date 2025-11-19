육군 1군단장에 한기성 중장 취임

육군 1군단은 19일 군단 장병 및 내외귀빈 등 400여 명이 참석한 가운데 주성운 지작사령관 주관으로 제58대 군단장 취임식을 가졌다고 밝혔다.

19일 오후 경기 고양시 육군 1군단사령부에서 열린 군단장 취임식에서 한기성 중장(오른쪽)이 주성운 지상작전사령관으로부터 부대기를 이양 받고 있다. 육군 1군단 제공 AD 원본보기 아이콘

학군 33기인 한 중장은 2군단 참모장과 25사단장 등을 역임했다.

수도권 방어 임무의 핵심인 1군단장에 학군장교 출신이 임명된 것은 이번이 처음이다.

이날 오후 경기 고양시 1군단사령부에서 열린 취임식에서 한 중장은 전임 1군단장이었던 주성운 지상작전사령관으로부터 부대기를 이양받으며 군단장 임무를 시작했다.

신임 한기성 군단장은 취임사에서 "군의 본질인 적과 싸워 승리하기 위한 전투준비에 만전을 기해 압도적인 전투력으로 적이 두려워하는 강한 군단을 만드는데 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

이어 "엄정한 지휘권이 확립된 가운데 자율과 책임이 조화되고 소통과 공감으로 하나되는 조직문화 확립으로 군단 구성원 모두가 행복한 부대를 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



