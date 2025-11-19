이니텍, 르완다와 금융보안·핀테크 분야 협업 추진

이니텍 이니텍 053350 | 코스닥 증권정보 현재가 8,690 전일대비 20 등락률 +0.23% 거래량 71,975 전일가 8,670 2025.11.19 15:30 기준 관련기사 이니텍, 로드시스템과 '글로벌 eKYC 및 스테이블코인 인증·결제 플랫폼 공동사업' MOU이니텍, AI 보안 플랫폼 '시큐어 AI' 소개이니텍, 경영진 자사주 매입으로 주주가치 강화 전 종목 시세 보기 close 은 전 국민의 95%가 LTE 네트워크를 이용하는 아프리카 정보통신기술(ICT) 선도국 르완다와 정보보안 및 핀테크 사업 협력을 추진한다고 19일 밝혔다. 은쿠비토 주한 르완다 대사가 이날 이니텍 본사를 방문해 양국의 협력 방안을 논의했다.

르완다는 과거 KT가 전 국토의 95% 이상 면적에 LTE망을 구축한 국가다. 한국과 ICT 관련 협업을 이어오고 있다. 이니텍은 지난해까지 KT 자회사로 금융보안 업무를 담당했다. 르완다와의 금융·보안 분야 협력을 통해 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대하고 있다.

아울러 한국의 대외협력기금(EDCF)이 2022~2026년 5년간 5억달러 규모 대 르완다 지원 계약을 체결한 점도 향후 사업 환경에 긍정적으로 작용할 전망이다.

이니텍을 방문한 은쿠비토 대사는 미국 유학파로 르완다 정보통신청 국장, 교육부 장관, ICT 정책보좌관 등을 역임한 ICT 전문가다.

양측은 ▲금융·보안 사업 ▲르완다페이(Rwanda Pay) 사업 ▲스테이블코인 사업 등 세 가지 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 금융·보안 분야에서는 르완다 주요 은행 및 기업과의 협력 모델을 검토한다. 르완다페이 사업은 지급결제 구조, 운영 방안 등을 논의했다. 스테이블코인 사업에 대해서는 정부 차원의 지원 가능성을 타진했다.

최근 르완다는 스테이블코인 활성화를 위해 관련 법안을 개정하는 한편 중앙은행 주도의 국가 결제 서비스 '르완다페이' 구축도 추진하는 등 디지털 금융체계 고도화에 속도를 내고 있다.

르완다는 주변 6개국과 방산 납품 계약을 체결하는 등 방산 역량 강화를 추진 중이다. 올해 12월 르완다 방산·경제사절단이 방한한다. 이니텍 방산 자회사인 ㈜쉴드시스템과의 방산 분야 협력 논의도 이어갈 예정이다.

김철균 이니텍 대표(오른쪽)가 바쿠라무차 은쿠비토 만지 주한 르완다 대사와 기념사진을 촬영하고 있다. 이니텍.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



