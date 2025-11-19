신안군, 2026년 예산안 7,370억 제출

김대인 권한대행 "혁신정책 기반 도약 준비"

전남 신안군은 김대인 신안군수 권한대행이 19일 제332회 신안군의회 제2차 정례회 시정연설을 통해 2026년도 예산안 편성 방향을 제시하고 7,370억 원 규모의 예산안 승인을 요청했다고 밝혔다.

김 권한대행은 군수 궐위 상황 속에서도 "군민·공직자들과 함께 군정을 흔들림 없이 이끌어 왔다"며 그 결과로 ▲농어촌 기본소득 시범사업 선정 ▲전국 최초 여객선 공영제 시행 ▲청년 어선 임대사업 추진 ▲1004섬 문화예술산업 특구 지정 ▲바람 연금 지급 ▲세계 환경상(그린월드·그린 애플 어워즈) 수상 등을 주요 성과로 제시했다.

또한 신안군이 2007년 전국 최초로 시행한 공영장례 정책이 정부 혁신사례로 인증된 점을 언급하며 "신안군이 대한민국 혁신의 중심에 우뚝 섰다"고 강조했다.

신안군은 이러한 성과의 흐름 속에서 지난 11월 4일 기준 인구 4만 명을 회복, 지방소멸 대응의 모범 사례로 자리매김하고 있다고 밝혔다.

청년 정책도 확대되고 있다. 군은 ▲청년 바다마을 조성사업 100억 확보 ▲청년 어선 임대 ▲1004 굴 양식 육성 ▲김 양식 확대 ▲압해읍 농공단지 10만 평 조성 등 일자리 연계 시책을 추진 중이다.

김 권한대행이 제시한 2026년도 예산 방향은 ▲세계적 문화예술도시 육성 ▲포용적 복지 확대 ▲농어촌 주민 삶의 질 제고 ▲섬 간 교통복지 강화 ▲청정 환경 조성 ▲군민 안전망 확충 및 정주 여건 개선 등이다. 이를 위해 총 7,370억 원 규모의 예산안(일반회계 6,705억·특별회계 665억)을 편성해 군의회에 제출했다.

김 권한대행은 "사업 필요성을 신중히 검토해 효과가 낮거나 중복되는 사업은 과감히 조정했다"며 "내년도 예산이 계획대로 확정될 수 있도록 의회의 협조를 바란다"고 말했다.





