탕화쿵푸, 이마트24와 협업해 마라 간편식 3종 출시

국내 대표 마라탕 브랜드 탕화쿵푸마라탕이 이마트24와 협업해 마라 제품 3종을 전용 상품으로 선보인다.

이번 프로젝트는 MZ세대 취향에 맞춘 간편식 라인업을 강화하고, 마라의 대중적 즐길거리를 넓히기 위한 취지로 마련됐다.

11월 21일에는 마라떡볶이와 마라라멘이 먼저 출시된다. 매장에서 즐기던 특유의 얼얼한 마라 풍미를 편의점 간편식 형태로 구현해 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 했다. 특히 마라떡볶이는 강한 매운맛과 중독적인 얼얼함을 강조한 것이 특징이다. 이어 12월 초에는 스낵형 신제품 '마라핫바'가 출시될 예정이다. 휴대성과 간편성을 높여 빠르게 즐길 수 있는 마라 간식에 대한 수요를 반영했다.

탕화쿵푸 관계자는 "이번 협업을 통해 소비자들의 마라 경험을 더욱 다양하게 확장할 수 있게 됐다"며 "마라 입문자부터 마니아까지 폭넓게 만족할 제품"이라고 말했다.

이마트24 관계자는 "마라 카테고리는 지속 성장 중인 분야로, 이번 신제품들이 편의점 간편식 시장에서 새로운 선택지가 될 것"이라고 밝혔다.

탕화쿵푸 X 이마트24 협업 제품은 11월 21일부터 전국 이마트24 매장에서 판매된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>