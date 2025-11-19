코레일, 용산국제업무지구 이달 '첫 삽'…"내년부터 순차 분양"

용산국제업무지구 개발이 이달부터 본격화된다. 분양은 내년부터 순차적으로 진행될 것으로 보인다.

한국철도공사(코레일)는 용산국제업무지구 도시개발사업의 '개발계획 변경 및 실시계획인가' 절차를 완료(20일)한 후 이달 27일 사업부지 현장에서 기공식을 가질 예정이라고 19일 밝혔다.

용산국제업무지구 조감도. 한국철도공사 제공

코레일은 지난해 11월 '구역 지정 및 개발계획 고시' 이후 도시계획, 환경, 교통, 재해 등 분야별 사업계획을 구체화해 1년 만에 핵심 인허가 절차를 마무리했다.

이에 코레일과 서울주택도시개발공사(SH)는 기반시설 공사에 착수, 토지 분양 등 주요 사업을 순차적으로 추진할 계획이다.

기반시설은 도로·공원·문화시설·주차장 등 도시 핵심 인프라를 중심으로 지역 교통 여건 개선과 환경적 요소를 함께 고려해 조성한다.

토지 공급은 필지별 특성에 따라 직접 개발, 사업자 공모, 일반 분양 등 다양한 방식을 적용한다. 분양은 부동산 정책과 시장 여건을 고려해 정부와 협의 절차를 거쳐 내년부터 단계적으로 진행할 계획이다.

특히 용산국제업무지구 내 주택공급은 향후 국토부·서울시와 협의해 확대 방안을 개발계획에 추가 반영할 예정이다.

정정래 코레일 사장직무대행은 "용산정비창 부지를 책임감 있게 개발해 용산국제업무지구가 대한민국의 새로운 성장축이 될 수 있도록 하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





